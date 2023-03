Nagyot dobna a zöld ipar a következő évtized kibocsátáscsökkentésén

A klímaváltozás kapcsán sok szó esik az ipar, az áram- és távhőtermelő létesítmények, illetve a légiközlekedés, mint vállalati nagy szennyezők szerepéről. Bár a magyarországi bruttó üvegházhatásúgáz (ÜHG) kibocsátások több mint ötöde (22,1%) a lakossághoz kapcsolódott 2020-ban, ami nagyobb arány az ipar vagy az energiatermelés részesedésénél – mégis tagadhatatlan, hogy ez a kör nagy hatást tud gyakorolni az országos emissziók alakulására. A Green Policy Center összegyűjtött egy javaslatcsomagot arra, hogy az erőművek, az ipar és a légiközlekedés hogyan lehetne fenntarthatóbb.

Az erőművek, az ipar és a légiközlekedés együttesen Magyarország bruttó ÜHG kibocsátásának több mint a harmadát tette ki 2020-ban, ebből:

az energiatermelő ágazat kibocsátása 19,6% volt, amibe az áram- és távhőtermelés mellett az olajfinomítás és kokszolás is beletartozik, az ipar részesedése 16% volt a 2020-as magyar kibocsátásokban, a légiközlekedés esetében a 2020. és a 2021. év nem reprezentatív a járvány miatt, de a 2019-es adatok alapján Magyarországon a nemzetközi légiforgalom összes emissziója 1,3%-ot tett ki az ország bruttó kibocsátásából, míg a belföldi légiforgalom szinte elhanyagolható volt, a kibocsátása a nemzetközinek alig egy százada.

Az energiatermelő ágazat kibocsátása csökken, az iparé nő

Mindhárom ágazat esetén a kibocsátás visszaszorítása lenne a cél klímapolitikai szempontból. Az áram- és távhőtermelés esetében ez már elkezdődött, ezen szektor kibocsátásai 2010 és 2020 között csökkenő trendet mutattak az erőművi széntüzelés csökkenése, másrészt az áramimport arányának növekedése miatt (utóbbi esetén valójában a kibocsátás nem feltétlenül csökken, csak más országokba helyeződik át).

Az áram- és hőtermelés kibocsátásai, erőművi szénfelhasználás, nettó áramimport aránya 2010-2020 (forrás: OMSz, KSH és ezeken alapuló GPC számítás)

Az ipar kibocsátásai viszont nőttek 2010 és 2018. között (a 2012-es válságév kivételével), míg 2019-ben és 2020-ban enyhén csökkentek. A szektor összesített kibocsátásainak nagyjából fele közvetlenül a gyártási folyamatokból szabadul fel, a legnagyobb kibocsátású iparágak esetén ezért a teljesen új előállítási módok, innovatív gyártási technológiák, és-vagy a szén-dioxid-leválasztás, tárolás vagy felhasználás (CCUS) jelenthet majd áttörést a dekarbonizációban.

Az ipari kibocsátások és energiaintenzitás, 2010-2020. (OMSz, KSH és ezeken alapuló GPC számítás)

A kibocsátások csökkenéséhez az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszere (EU ETS) is hozzájárult, ennek hatálya alá esik ugyanis az ipar és az energiatermelés is, illetve az Európai Gazdasági Térségen belüli repülések is. Az ETS hatálya alá tartozó szereplőknek fizetniük kell a kibocsátásaik után, kvóták vásárlása révén. A kvóta tőzsdei árfolyamának növekedése, amely 2017. első feléhez képest 2019-re megötszöröződött, az előző évtized végén már érezhetően hozzájárult a kibocsátások csökkenéséhez.

Van még hova csökkenteni

A klímapolitikai szakmai műhely több javaslatot is megfogalmazott, hogy miként lehetne ezekben a szektorokban visszafogni a kibocsátást:

Az EU ETS rendszerének fenntartásával. A számok azt mutatják, hogy az ETS hatálya alá tartozó erőművek és ipari üzemek kibocsátása hazánkban 2017 és 2021. között évről évre csökkent (20,9 millió tCO2e-ről a 2021-es 17,6 millió tCO2e-re) annak ellenére, hogy az ipari termelés (a 2020-as évet leszámítva) nőtt. Az ETS is egy klímapolitikai eszköz, ami segíthet a nagy kibocsátók átterelésében a 2050-es klímasemlegességi pályára, de fontos, hogy az uniós részletszabályok kialakításakor továbbra is gondoskodni kell az ipari versenyképesség megőrzéséről.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) megerősítésével. A Magyarországon 2021-ben indult az EKR, ami az energiahatékonyság javításának elsődleges eszköze a nem-lakossági fogyasztók körében. A kibocsátások tovább csökkenhetnének, ha különösen a 2028-2030-as évekre vonatkozó EKR célok szigorúbbak lennének, valamint ha meg lenne határozva, hogy 2030 végén sem szűnik meg az EKR, és az is segíthetne az ÜHG-kibocsátás csökkentésében, ha azok a vállalatok, amelyeknél nem következik be energiahatékonysági javulást/projekt, azoknál a büntetési tétel magasabbá válik, a mostani energiaárak mellett ezek ugyanis már aránytalanul alacsonyak.

Klímavédelmi megállapodásokat kell kötni az ipari ágazatokkal. A vállalatok ösztönzése érdekében a közbeszerzések során jóval nagyobb hangsúlyt kaphatnának a zöld szempontok, továbbá, az Egyesült Királyságban alkalmazott Climate Change Agreements (CCA) rendszer is jó példa lehet. A CCA rendszerben előre megcélozzák a résztvevők összességének a 2050-ig nemzeti szinten elérendő klímasemlegességhez való arányos hozzájárulását, majd a megállapodások szerinti kibocsátás-csökkentési pálya betartását adókedvezményekkel jutalmazzák. Magyarországon az EU ETS-en kívüli ipari létesítményeket lehetne így ösztönözni.

megállapodások szerinti kibocsátás-csökkentési pálya betartását adókedvezményekkel jutalmazzák. Magyarországon az EU ETS-en kívüli ipari létesítményeket lehetne így ösztönözni. Az ipari zöld átállás tekintetében kulcsfontosságú az új, innovatív technológiák kiterjesztése. A Green Policy Center javaslata alapján, a hazai koordinációval kiírt innovációs pályázatok során, nagyobb arányú és dedikált forrást kellene kapniuk a fenntartható gyártási technológiáknak. Ezen túl fontos lenne, hogy a szereplők ismerjék a közvetlen uniós forrásnak számító Innovációs Alappal kapcsolatos tudnivalókat. Az iparágon belüli és az egyetemekkel való kutatás-fejlesztési együttműködések is segíthetik a zöld átállást, valamint az is, ha létrejön egy olyan munkacsoport, amely az illetékes minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), és a hazai iparágak szakszövetségeinek képviselőit is összefogja.

Meg kell teremteni az ipari nagy kibocsátó létesítmények technológiai átalakításához szükséges külső feltételeket, amihez elengedhetetlen egy szén-dioxid leválasztás, tárolás, felhasználás (CCUS) stratégia. A Nemzeti Energia- és Klímaterv frissítése során is figyelembe kellene venni az ipari zöld átmenet ambiciózus forgatókönyvei szerinti jelentős zöldenergia-igényt. A felsőoktatás és a szakképzés, továbbképzések révén továbbá biztosítani kell a legmodernebb zöld technológiákat is ismerő munkaerő hazai rendelkezésre állását.

Támogatást kell nyújtani az innovatív, fenntartható gyártási technológiák hazai elterjedéséhez (szén-dioxid-leválasztás, tárolás vagy felhasználás), hiszen ezek a működtetés oldaláról többletköltségekkel járnak. E téren jó eszköz lehet a Carbon Contracts for Difference (CCfD) típusú finanszírozás, amely az alacsony karbonintenzitású, illetve a meglévő technológiák közti költségkülönbözet kiegyenlítését szolgálja. Ennek során a beruházó és a kormányzat megállapodik a teljes projektélettartamra érvényes „kvótaárban”, amely a projekt megvalósításához szükséges. Amennyiben a tényleges EU ETS kvótaár alacsonyabb az előzetesen a felek által kialkudott árnál, úgy a kormány támogatja a beruházót, amennyiben viszont meghaladja azt, úgy a kivitelező kifizeti a különbözetet a kormányzat részére. Az ipari beruházó számára tehát a költségek és a megtérülés kiszámíthatóvá tételével segít, míg az állam számára pedig költséghatékonyabb az egyszerű beruházási támogatásnál.

Támogatást igényelnek a vállalatok ipari energia-átmenet beruházásai, valamint a kisebb léptékű, már meglévő technológiákon alapuló beruházások is (pl. energiahatékonyság javítása, megújuló energia, elektrifikáció), például kamattámogatott hitelek formájában, a kis- és középvállalatok esetén és átmenetileg akár a nagyvállalatok esetén is.

Az új vagy nagyfelújításon áteső ipari üzemek tervezésénél legyen kötelező átgondolni a későbbi zöld továbbfejlesztés lehetőségeit. Ha egy új üzemet építenek, vagy egy meglévő nagyfelújítások esik át, az utána jellemzően 30-40 évig lényegében változatlan technológiával üzemel. Mivel a 2050-es klímasemlegességi céldátum egyre közeledik, az új vagy nagyfelújításon áteső, az EU ETS hatálya alá tartozó ipari létesítmények tulajdonosai számára célszerű lenne előírni, hogy a tervezés során gondolják át az ipari beruházási cikluson belüli klímavédelmi továbbfejlesztési lehetőségeket.

Összehangoltan és gyorsan fejleszteni kell a villamosenergia-hálózatot, a nap- és a szélenergiát (a szélenergia hazai telepítésének engedélyezése, a meglévő szélturbinák nagyobb kapacitásúra való cseréje). A napelemes rendszerek esetén a hálózathasználati díjak átalakításával lehetne ösztönözni a valós idejű fogyasztást, a tárolást, valamint meg kell teremteni a fogyasztó oldali válaszadás lehetőségét a kiegyenlítési energiaigény csökkentése érdekében. A megfelelő műszaki szabályozás kidolgozása mellett a hálózatot nem terhelő “balkon-napelemek” telepítésének ösztönzése is szükséges lenne. Rövidíteni és egyszerűsíteni kell a megújuló energiához kapcsolódó engedélyezési eljárásokat, valamint az energiaközösségek terjedése számára kedvező szabályozási környezetet kell kialakítani.

Zöld megoldásokat kell alkalmazni az áram- és hőtermelés, olajfinomítás, földgázrendszer terén, ennek részeként nem lenne szabad állami beavatkozásokkal konzerválni a fosszilis erőművek további, hosszú távú működését.

Támogatni kell a távhő-rendszer földgázról megújuló energiára való áttérését (geotermikus-, hulladék- és biomassza-alapú termelésre), a hőveszteségek bevonására történő mielőbbi átállását és a rendszer energiahatékonyságának javítását. Egy négyéves ciklusú, ársapka típusú árszabályozási módszer erre jó megoldás lehet, amellett, hogy a többirányú forrásbevonást (saját tőke, hitel, támogatás) is meg kell teremteni.

A szakmai műhely szerit a földgáz-függőség csökkentése érdekében meg kell tiltani az új fogyasztók gázhálózatra való csatlakozását (az új építésű épületek földgázkazánnal való felszerelésének tilalma), az elérhető alternatívával nem rendelkező iparágak kivételével.

Meg kell szüntetni a földgáz és kőolaj kitermelésének, valamint szállításának szivárgásait. A földgáz- és kőolajszállítás, bányászat során metángáz, gyakorlatilag földgáz szivárog a levegőbe. Ennek erős üvegház-hatása miatt, illetve a termék drágán értékesíthető jellege és stratégiai fontossága miatt is lényeges lenne a szivárgás meggátlása.

Folytatni kell a légiközlekedésnél környezetbarátabb közlekedési módok költségelőnybe hozását, valamint a szakmai műhely az olyan légijáratok közlekedésének tiltását is javasolja, amelyek esetén a vasúti vagy buszos alternatíva városközponttól városközpontig 4 órán belüli eljutást biztosít, beleértve a sétarepüléseket is. Továbbá, a sportcélú és mezőgazdasági kisgépek kivételével, a magánszemélyek saját repülőgépeinek fel- és leszállásának tiltásával is csökkenhetne a légiközlekedés kibocsátása.

