Meghosszabbítják a gázársapkát a spanyoloknál és a portugáloknál

Idén év végéig meghosszabbítják Spanyolországban és Portugáliában az áramtermelési célú nagykereskedelmi gázra vonatkozó ársapkát, hogy az áramárakat kordában tartsák, az emögötti állami támogatást pedig elfogadja az Európai Bizottság – számolt be a fejleményről Teresa Ribera spanyol energiaügyi miniszter.

A Reuters tudósítása szerint a tárca szóvivője azt is közölte, hogy a most meghosszabbított gázársapka rendszerrel 55-65 euró/MWh körül tudják tartani az áramtermelési célú gázárat, az afeletti részre pedig a piaci árig állami támogatást nyújthatnak a gázerőműveknek a most hosszabb időre megadott brüsszeli engedély alapján.

Érdemes megjegyezni, hogy a tavaly tavasszal elindított, idén május végén lejáró, ibériai-modell névre hallgató, rendszert a spanyol miniszter jövő év végéig szerette volna meghosszabbítani és 45-50 eurós gázár feletti részre akart volna dotációt adni, hogy a nagykereskedelmi áramárakat is lejjebb tudja szorítani. A fenti friss megállapodás azonban azt jelenti, hogy ezt nem engedte meg (egyelőre) az Európai Bizottság, hanem csak idén év végéig szól az állami támogatási lehetőség és csak az 55-65 euró feletti ártartományra lehet dotációt nyújtani.

Jelenleg egyébként a nagykereskedelmi gázárak a nyugat-európai tőzsdéken 40 euró körül mozognak megawattóránként a következő hónapokra illetve 45-50 euró körül az őszi-téli hónapokra.

