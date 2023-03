Fontos adatok érkeztek Amerikából, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Kiváló hangulatban zajlik a kereskedés Európában és Amerikában is folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken. Érkeztek fontos adatok, amik fűthetik a részvénypiaci optimizmust: Amerikában az új munkanélküli segélykérelmek száma minimálisan a várt felett alakult az előző héten, emellett pedig az amerikai gazdasági növekedése is a vártnál kisebb lehet. Ezek mind a további kamatemelések esélyét csökkentő fejlemények, ennek örülhetnek a befektetők.A hazai piacokon emellett érdemes lehet figyelemmel követni a Mol árfolyamának alakulását, miután tegnap este a kormány rendkívüli különadó-módosításról döntött. A nyitást követően az olajcég papírjai több mint 2 százalékos mínuszban is voltak, délutánra azonban javult a kép és már emelkedik az olajcég árfolyama.