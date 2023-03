Rendkívül kínos, amivel a Google-t vádolják - A cég mindent tagad

A The Information arról is ír a cikkében, hogy a Google a Bardot az OpenAI képzési adatait felhasználva tanította be, amelyeket a ShareGPT nevű weboldalról szedett le. A cikk azt is megemlíti, hogy a Google egy korábbi AI-kutatója állítólag felszólalt az adatok felhasználása ellen.

A Google azonban határozottan tagadja, hogy így tett volna:

A Bard sem a ShareGPT sem a ChatGPT adatait nem használta a képzéshez

- mondta Chris Pappas szóvivő a The Verge-nek.

A The Information azt írja, hogy egy Jacob Devlin nevű AI-mérnök azután hagyta ott a Google-t, hogy megpróbálta figyelmeztetni a céget, ne használják fel az említett adatokat, mert az sérti az OpenAI szolgáltatási feltételeit, és a válaszok végül túlságosan hasonlóak lennének. Devlin, miután állítása szerint figyelmen kívül hagyták aggályait, távozott a cégtől, és az OpenAI-nál helyezkedett el. Egy forrás szerint azonban a Google az ő figyelmeztetései után hagyott fel az adatok használatával.

