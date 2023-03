Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio 2023. március 31. 08:10

Ázsiában kedvező hangulatban telt a kereskedés, a tegnapi napot követően pedig az európai és amerikai tőzsdéken is folytatódhat az emelkedés. Ma is érkeznek fontos gazdasági adatok: itthon a pénzügyi számlák negyedik negyedéves adata mellett érkeznek külkereskedelmi, ipari termelői, és népmozgalmi adatok is a KSH jóvoltából, külföldön pedig az eurózóna előzetes inflációs adata mellett az amerikai PCE inflációs mutató kerül publikálásra.