Rossz időt fogtál ki nyaraláskor? Így kaphatod vissza a pénzed

Sajnos előfordulhat, hogy az időjárás-előrejelzések bújása mellett is tönkreteheti a nyaralást a rossz időjárás, de a Sensible Weather klímatechnikai és biztosítótársaság időjárási garanciát kínál az utazóknak, mégpedig egy kiegészítő biztosítási fedezet keretében, amely automatikusan visszatérítést küld, ha az időjárás rosszra fordul.

A klímatechnológiai és biztosítási startup jelenleg számos utazási és szabadidős céggel működik együtt, hogy a foglalások kiegészítéseként időjárási garanciát kínáljon. A költségek a teljes foglalási ár 8-12%-a között mozognak.

A társaság időjárás fedezetét egyelőre még csak 13 vállalat kínálja, ezek is többnyire Amerikában találhatóak, de a kezdeményezés előremutató, főleg a klímaváltozás előre meg nem jósolható időjárási hatásai miatt is. Jó hír, hogy a Sensible Weather azt tervezi, szolgáltatásával Európába is betör, az Egyesült Királyságban a Campsiteddel való partnerség, valamint Franciaországban és Svájcban a későbbiekben bejelentésre kerülő utazásszervezőkkel és hegyi úti célokkal való partnerségek révén. Az is tervben van, hogy a közeljövőben új típusú időjárási garanciákat kínál, amelyek számos olyan veszély ellen nyújtanának fedezetet, mint a szél, a levegőminőség, túl sok vagy épp túl kevés hó.

A lap azt írja, hogy a Sensible Weathernél nem kell kárigényt benyújtani, és nem kell várni a visszatérítésre. A visszatérítés feltételei és nagysága természetesen helyszíntől és évszaktól függően változnak. Mivel a Sensible Weather folyamatosan figyeli a vendégek tartózkodási helyének időjárását, a feltételek teljesülése esetén a követelés automatikusan érvénybe lép; az ügyfelek sms-ben kapják meg a visszatérítésről szóló üzenetet.

A társaság azt mondja, hogy üzleti modelljének kockázati tényezői nem különböznek az utasbiztosításoktól. Van benne egy árrés, amely azt tükrözi, hogy mi megy a vállalatnak, plusz a 2%-os jutalék, amely a partnereinek megy. Ez ugyanakkor nem helyettesíti az utasbiztosítást, hiszen abban benne lehet többek között a késések, az elveszett csomagok vagy a sürgősségi orvosi ellátás fedezése is.

Címlapkép: Getty Images