Kilőttek a magyar blue chipek - Érdemes még felszállni a vonatra?

Amíg a nemzetközi piacokon az egyre inkább erősödő recessziós félelmek aggasztják a befektetőket, addig a magyar tőzsde az elmúlt napokban rendre felülteljesített a nemzetközi piacokhoz képest. Az emelkedést itthon a blue chipek vezetik, amiknek az árfolyama az elmúlt napok tőzsdei ralija után igencsak izgalmas szintekhez ért.

OTP

A márciusi bankpiaci aggodalmak következtében a 9 500 forintos szinten lévő 200 napos mozgóátlag fogta meg az OTP esését, ezt követően pedig már újból a lélektani szempontból fontos 10 000 forint felett áll a jegyzés, miután a bank az utóbbi hetekben rendre nagy tételben vásárolja saját részvényeit.

Az OTP-vel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a kerek árfolyamszintek támaszként és ellenállásként is jól szoktak működni az adott piaci mozgások során: amíg tavaly decemberben ellenállás volt, addig a februári esés során már támaszként szolgált a 10 500 forintos árfolyamszint, amelynek áttörése a mostani rali során is további utat nyithatna meg az emelkedés előtt, sikeres kitörésről azonban csak a 11 000 forintos árfolyamszint felett beszélhetünk, miután ez a szint már tavaly áprilisban és novemberben is erős ellenállásnak mutatkozott.

Egy 11 000 forint feletti kitörés esetén a 11 500 forintos lokális csúcsot is célba veheti az árfolyam, így akár a mostani szintekről 12 százalékot is emelkedhet a jegyzés.

Mol

A Mol papírjai ma reggel már 2,2 százalékot emelkedtek, azt követően, hogy tegnap a vállalat bejelentette, hogy a rekordprofit után az osztalék mértéke is rekordszintű, körülbelül 350 forint lehet majd részvényenként.

A mostani emelkedéssel együtt egy közel 12 hónapja tartó csökkenő trendből törhet ki az árfolyam, melyet követően a korábbi lokális csúcsokat is célba veheti az árfolyam.

Egy sikeres kitörés esetén elsőként a tavaly decemberi 2 900 forintos lokális csúcsra lesz érdemes figyelni, amely szint a csökkenő trend mellett többször, tavaly decemberben, és júniusban is komoly ellenállásnak számított.

Ezt követően pedig a 3 166-os szinten lévő tavaly áprilisi csúcsra is érdemes lehet figyelni, ami közel 17 százalékkal van magasabban a jelenlegi szintekhez képest.

Richter

A Richter tegnap egy maximálisan 40 milliárd forint összegű, 12 hónapra szóló részvény-visszavásárlási programot hirdetett meg, melynek köszönhetően sikerült kitörnie a vállalat részvényeinek a tavaly év vége óta tartó csökkenő trendből.

A kitöréssel együtt komolyabb tér nyílt meg a további emelkedés előtt, elsőként a 7 900 forintos szinten elhelyezkedő 200 napos mozgóátlagot veheti célba az árfolyam, ezt követően pedig akár a 8 800 forintnál elhelyezkedő résig is ralizhat az árfolyam, ami több mint 13 százalékos emelkedésnek felelne meg a jelenlegi szintekről.

Magyar Telekom

Az idei évben a hazai blue chipek közül a Magyar Telekom vezeti az emelkedést, miután már 18,2 százalékot emelkedtek a vállalat részvényei.

Az árfolyam tavaly október óta egy emelkedő trendcsatornában mozog, és ugyan már több mint 45 százalékos az emelkedés mértéke, az RSI 60-as értéke alapján még szó sincs túlvettségről.

A mostani emelkedéssel azonban izgalmas szintekhez érkeztünk, hiszen két hosszabb távú ellenállást is tesztel az árfolyam:

Először is, hetes idősíkon az árfolyam áttörte a 200-as mozgóátlagot, így megnyílt a tér a 2011 óta tartó csökkenő trend tesztelésére. Egy sikeres kitörés esetén pedig az árfolyam akár egészen a 2021-ben elért 440 forintos lokális csúcsig is emelkedhet, ami közel 10 százalékkal van magasabban a jelenlegi szintekhez viszonyítva.

Továbbá havi idősíkon is egy közel 17 éves ellenálláshoz érkeztünk a mostani emelkedés során, így várhatóan a 400 forintos szinteken komoly ellenállásba ütközhet a mostani rali, egy esetleges trendfordulóról vagy lefordulásról azonban még korai beszélni.