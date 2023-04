Teljes állami kézbe került az egyik legnagyobb magyar biztosító, mit mond az új vezérigazgató?

Kadocsa Balázs lett a Posta Biztosító elnök-vezérigazgatója, miután az állam sikeresen lezárta a német Talanx csoport 67%-os részesedésének megvásárlását, így 100%-os tulajdonossá vált. Az új tulajdonosi szemlélet mellett a biztosítási különadó hatásairól, az általa sújtott egyszeri díjas életbiztosítások sorsáról, a postai ügyfelek elöregedéséről és a Keszthelyi Erik-féle Magyar Biztosítóholdinggal való lehetséges kapcsolatról is kérdeztük a szakembert.

A magyar biztosítási szektor egyik legelismertebb, tapasztalt szakemberét, Pandurics Anettet váltja a Posta Biztosító élén a biztosítási szektoron kívülről, az ÁKK-tól érkező vezetőként. Törvényszerű volt a vezetőváltás a Posta Biztosító karácsony előtt bejelentett teljes állami kézbe kerülésével?

A korábbi vezérigazgató remek munkát végzett, a váltás pedig az ő személyes döntése volt. A folytonosságot a Posta Biztosító menedzsmentjének többi tagja, Péli Árpád és Kenesei János képviselik majd. Az pedig, hogy az új tulajdonos engem választott, úgy gondolom, hogy többek között a sok évtizedes postai értékesítési tapasztalatomra vezethető vissza.

Ezek szerint nem új ezen a területen.

Nem, egyáltalán nem. Régi motoros vagyok a szakmában. Kimondani sem könnyű, de több mint húsz éve foglalkozom már pénzügyi termékekkel. A Providentnél kezdtem a pályámat, a cég vidéki terjeszkedésében vettem részt. Ezt követően az Erste Banknál folytattam, ahol már a banki termékek postai értékesítésének támogatása állt a munkám középpontjában. 2014-ben a Posta Befektetési Zrt.-nél helyezkedtem el, értékesítési vezető, majd az üzleti területért felelős vezérigazgató-helyettes voltam.

Akkor régi „postás” múltja van.

Igen, de tettem egy kitérőt. Az Államadósság Kezelő Központhoz (ÁKK) kerültem, ahol a lakossági állampapírokkal foglalkoztam, de itt is volt rálátásom a postai értékesítés folyamatára. Vagyis a jelenlegi munkatársaimmal – mindezeknek köszönhetően – nem most kezdődött a kapcsolatom: a Magyar Posta és a Posta Biztosító számos szakemberével dolgoztam együtt, összességében pedig már 17 éve állok kapcsolatban a csoporttal.

Sikeresebb biztosítót, vagy csak valami mást várnak Öntől, mint ahogy eddig működött a társaság?

Az állam immár teljesen megvette a német Talanx csoporttól a biztosítót, a tranzakció most zárult le. Tegnap megtartották a biztosítótársaság közgyűlését és felügyelőbizottsági ülését, amelyek meghozták a szükséges döntéseket, és megkaptam a megtisztelő felkérést a vezérigazgatói és igazgatóság elnöki feladatok ellátására.

Igen, ezek a formai lépések, de mi volt a kérés Ön felé?

Megállapítható, hogy nincs szükség az alapvető stratégia megváltoztatására, a célom továbbra is a növekedési stratégia folytatása, tehát a piaci részesedés növelése. A teljes állami tulajdonba vétel természetesen maga után von azért egy szemléletváltást, és meg kell mutatnunk, hogy hazai tulajdonban is legalább ugyanolyan eredményesen, sőt eredményesebben tud működni a cég.

Változik-e a biztosítónak Magyar Postával való együttműködése az állami többségi tulajdonba kerüléssel és/vagy az Ön kinevezésével?

A Magyar Postával való együttműködés, azt gondolom, gördülékenyebb és hatékonyabb tud lenni, ha azonos mindkét cégben a végső tulajdonos. A Magyar Posta kisebbségi tulajdonos marad nálunk a Posta Biztosító sikerében érdekelt partnerként. Biztos vagyok benne, hogy semmilyen nehézséget nem fog okozni az együttműködésünkben a vezetőváltás.

A Posta Biztosító 67%-ának a vételára nem nyilvános adat, ugyanakkor a német Talanxszal kötött megegyezés aláírását követően hirdette ki a kormány a Magyar Közlönyben a biztosítók különadójának újbóli jelentős megemelését. Mennyivel ér ma emiatt kevesebbet a biztosító, mint amikor az állam megvette?

Egy átmeneti időre szóló intézkedés nem lehet szignifikáns hatással a működésünkre. Azt gondolom, hogy ebben az üzletágban, ahol évszázadokról beszélünk, sok cég esetében már egy ilyen különadó nem érinti alapvetően a biztosítók hosszú távú kilátásai alapján kalkulált piaci értékét.

A biztosító díjbevételének a nagy részét az egyszer díjas életbiztosítások adták eddig, ezeknek a profittartalmát viszont elvonja az állam a pótadóval. Értékesítenek-e még egyáltalán egyszeri díjas életbiztosításokat a postán, felvállalva ezzel a veszteséges működést is, vagy inkább lemondanak a díjbevétel nagy részéről profitszempontok miatt?

Nem biztosításspecifikus jelenség, hogy egy tulajdonosnak időnként bizony olyan döntést kell meghoznia, ami akár átmeneti nehézséget és jelentős kihívást jelent érdekeltsége számára. A menedzsment szeretné megőrizni a pozícióit ebben a piaci szegmensben is, hiszen, ha a különadók véget érnek, nem mindegy, milyen pozícióból indulunk újra.

Vagyis akkor, ha jól értem, továbbra is értékesítenek ilyen terméket?

Ahogy korábban, ugyanúgy értékesítünk most is egyszeri díjas termékeket, ebben tehát nincs változás az Ön által említett hatás ellenére sem, bár látjuk, hogy a piacon némiképp visszaestek ezek a termékek.

Ha valaki, akkor Ön nagyon jól ismeri a lakossági állampapírokat, amelyeket a postán is értékesítésnek, és most akár 16%-os kamatot kínálnak. Mennyire hitelesen tudja meggyőzni az ügyfeleket arról, hogy állampapír helyett a szinte biztosan alacsonyabb hozamot elérő megtakarítási célú életbiztosításokat válasszák akár most, akár a pótadó kivezetése után?

Az elmúlt napokban már volt, aki megjegyezte, hogy most megehetem, amit főztem. A viccet félretéve, nem helyes az almát a körtével összehasonlítani; ebbe a hibába esünk, ha az állampapírokat az életbiztosításokkal vetjük össze. Emlékszem, hasonló dilemmák akkor is felmerültek, amikor a MÁP Plusz szuperállampapírról folyt a diskurzus, de a biztosító akkor is kimagasló díjbevételeket tudott felmutatni. Ráadásul, a 16 százalékos kamatozású papír esetében egy hosszú távú, de változó kamatozású, inflációkövető papírról beszélünk, a másik esetben pedig egy életbiztosításról, amely nem pusztán megtakarítás, hanem kockázati védelmet is nyújt.

Rendben, de akkor mivel lehet őket összevetni?

Ha ilyen megtakarítást kell megnevezni, az egyszeri díjas életbiztosítások nem az állampapírral versenyeznek, sokkal inkább a lakossági betétekkel. A postás kollégák nagyon jól ismerik azokat az ügyfeleket, akiknek ilyen termékre van szükségük.

Mintegy 320 postahivatalt zártak be végleg az elmúlt hónapokban. Ez mekkora csapás a biztosító értékesítési tevékenységére nézve? Szükségessé teszi-e az értékesítési csatornák esetleges diverzifikálását?

A Posta Biztosítónak elemi érdeke egy jól működő, fenntartható posta, ezért rugalmasan alkalmazkodunk a postabezárásokhoz. Természetesen ez a Postára és ránk is külön feladatokat ró, hiszen javítanunk kell a biztosítás-értékesítés, az ügyfélkiszolgálás minőségét. A Posta Biztosító emellett korábban is nagy hangsúlyt helyezett a digitális csatornák fejlesztésére, különösen a „Hello” digitális biztosítási márkanév alatt futó termékeivel, és a ma még kis súlyt képviselő alkuszi csatornát is igyekszünk erősíteni.

Egyre kevesebben járnak a postákra sárga csekket befizetni vagy levelet feladni. Szükség van-e a Posta Biztosítónál arra, hogy az ügyfelek elöregedésével mint problémával foglalkozzanak?

Mindenképpen kell foglalkozni vele. És noha meglehetősen sok fiatal intézi még mindig személyesen a postai ügyeit, tisztában vagyunk azzal, hogy őket elsősorban a digitális csatornákon lehet megszólítani, úgyhogy erre jelentős erőforrásokat szeretnénk áldozni.

Jövőre lesz az első lakásbiztosítási kampány az elmúlt hetek állami újraszabályozása nyomán. Állami szereplőként küldetésüknek tekintik-e, hogy katalizálják ezt a piacot?

Tetszik ez a megfogalmazás, valóban katalizátor szerepet szeretnénk betölteni, dolgozni fogunk a munkatársainkkal és a Postával azon, hogy ebben a versenyben sikeresek legyünk. Meglátásom szerint a kampány nemcsak árversenyt fog generálni, hanem egyfajta termékfejlesztési és ügyfél-edukációs versenyt is, ezáltal nemcsak szélességében, de mélységében is nőhet ez a piac. Magyarországon a családok többsége nem tudja, hogy alulbiztosított a lakása, és ha ez az ügyfeledukációs verseny jobb termékekkel elindul, azzal szerintem nagyon sokat tehetünk azért, hogy az ügyfelekhez a valós igényeknek megfelelő termékek jussanak el. Ami pedig jó az ügyfeleknek, az jó a szektornak is.

Néhány hete megalakult Felcsúton a Magyar Biztosítóholding. Mi a menetrend, mikor fognak csatlakozni hozzá?

Nem tudok semmilyen menetrendről, és így ilyen szándékról sem. Én most egy olyan cégnek a vezetését vettem át, amely képes az önálló sikeres és eredményes működésre.

Összebútoroznak-e legalább a 45%-os állami tulajdonban lévő Aegonnal és az Unionnal, vagy legalább a back office területeken és az értékesítésben ki fognak-e használni bizonyos szinergiákat?

Nem tudok ilyen tervekről sem. Anélkül, hogy bármit előrevetítenék, nem szabad elfelejteni, hogy a magyar és a nemzetközi biztosítási piacon is teljesen bevett szokás, hogy egymással versenyző biztosítótársaságok együttműködnek együttbiztosítás és viszontbiztosítás formájában, illetve akár termékfejlesztés területén is. Ilyen együttműködések bármilyen szereplővel előfordulhatnak, de ennek nincs köze a részleges tulajdonosi átfedésekhez.

Hogy látja a magyar biztosítási piac helyzetét úgy általában a túladóztatással, állami voluntarizmussal és magas kárinflációval sújtott mostani működési környezetben?

A magyar biztosítási szektor a pénzügyi szektoron belül továbbra kifejezetten stabilnak tekinthető, a korábbi válságokat is sikeresen átvészelte. Tavaly is nyereséges maradt a biztosítási szektor minden extra adó, a megugró háborús infláció és extrém aszálykár ellenére, köszönhetően többek között annak, hogy a díjak indexálása folyamatosan zajlik, és a befektetési tevékenység eredménye is a várakozásoknál sokkal pozitívabban alakult. A különadó mértékét én nem minősíteném túladóztatásnak, de mindenesetre olyan pozitív hatása biztosan lehet, hogy a szereplők megkettőzött erőfeszítéseket tesznek a hatékonyság javítására, amely alapvető érdeke a biztosítóknak és hosszabb távon megtérül. Bár az idei nehéz – de talán sokkal kiszámíthatóbb – évnek ígérkezik a piac számára, összességében tényleg derűlátók lehetünk az ágazat jövőjét illetően.

Kadocsa Balázs közel 20 éves szakmai múlttal rendelkezik a hazai pénzügyi szolgáltatói piacon, ebből az elmúlt 17 évben folyamatosan kapcsolatban állt munkája során a Magyar Postával, illetve a Posta Biztosítóval. Szakmai pályafutása során jelentős vezetői tapasztalatot, valamint mélyreható ismereteket szerzett a lakossági pénzügyi termékek értékesítése, az értékesítéstámogatás és a termékfejlesztés területein. A Posta Biztosítóhoz a Magyar Postától érkezett a szakember, azt megelőzően az Államadósság Kezelő Központban a lakossági értékesítést támogató főosztály vezetőjeként dolgozott. Korábban a Magyar Posta Befektetési Zrt. értékesítési és termékfejlesztési igazgatója, majd az üzleti területért felelős vezérigazgató-helyettese volt. Ezt megelőzően pedig az Erste Bank területi értékesítési menedzsere volt.

Fotók: Végh László / Portfolio