Goldman Sachs: júniusban leállhat a kamatemelésekkel a Fed

A Goldman Sachs elemzői a mai inflációs adatokat követően már úgy vélik, hogy a Federal Reserve a májusi kamatdöntő ülést követően már júniusban leállhat a kamatemelésekkel. Az elemzők emellett azt is megjegyezték, hogy amellett, hogy fokozatosan mérséklődik az inflációs nyomás, úgy tűnik, hogy Silicon Valley Bank összeomlását követően a bankok magatartása is változott – írja a Reuters

Egyrészt azért nem számítunk júniusban kamatemelésre, mert az eddig rendelkezésre álló korlátozott adatok megerősíteni látszanak azt, hogy a bankrendszerben lévő zavarokat követően a bankok valóban visszafogták a hitelezést, másrészt pedig azért, mert jelenleg egyes Fed-tisztviselők még a májusi emeléssel kapcsolatban is igencsak bizonytalannak tűnnek

- áll az elemzésben.

A Goldman mellett a Bank of America elemzői is úgy látják, hogy ugyan tovább mérséklődött az inflációs nyomás, de a márciusi adatok továbbra is magasak, így a Fed várhatóan továbbra sem hirdethet egyhamar győzelmet az infláció felett.

Jelenleg a piaci szereplők már elkönyvelték, hogy májusban 25 bázisponttal emeli a kamatot a Fed, némi meglepetésre azonban júliustól már kamatcsökkentést várnak.

Címlapkép: Getty Images