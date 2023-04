Felbukkant egy mesterséges intelligencia, amely parancsra bármit elvégez helyettünk az interneten

A HyperWrite vezérigazgatója, Matt Shumer a Zoomon keresztül egy zárt bemutató keretében mutatta meg a Venture Beatnek, hogy a vállalat Chrome-bővítményén keresztül elérhető digitális asszisztense hogyan tudott navigálni a Domino's Pizza weboldalán, ahol a cím és az iránytószám megkeresésével leadta a rendelést is.

Today, were unveiling Personal Assistant - 's groundbreaking AI agent that can use a web browser like a human.One agent to rule them all.Its time to reimagine the way we interact with the internet. @HyperWriteAI