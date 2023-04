Váradi József: az idei nyár sem lesz felhőtlen

A franciaországi légiforgalmi irányítók sztrájkjai, a kiszervezett szolgáltatásokban tapasztalható munkaerőhiány, és a repülőgépszállítások késlekedése miatt idén nyáron ismét fennakadásokra lehet számítani a légiközlekedésben Váradi József szerint.

A cégvezér hozzáteszi, hogy bár a tavalyi nyári problémákból tanulva minden iparági szereplő jelentős beruházásokat eszközölt, de még így sem lesz tökéletes az idei nyár.

A Wizz Air vezére korábban már egy magyarországi sajtótájékoztatón is elmondta, hogy a légitársaság bővítette munkaerejét és komolyabb puffereket épített be a rendszerbe, például változtatott a fedélzeti személyzet allokációs mechanizmusán. Váradi József most hozzátette, hogy több tartalék repülőgép bevetését tervezi a menetrendek betartása érdekében és optimista a légitársaság idei működésével kapcsolatban, a húsvéti időszakban is jól vizsgázott rugalmasságból.

Tavaly nyáron az utazások felfutása, valamint a légitársaságok és repülőterek kapacitáshiányai a koronavírus-járvány alatti leállások után Európa-szerte káoszt okoztak a repülésben. Olyan repülőterek kényszerültek a kapacitásaik korlátozására, mint a Heathrow vagy az amszterdami Schiphol. A légitársaságok, a földi kiszolgáló cégek és a repülőtér-üzemeltetők, amelyek a járvány alatt jelentős elbocsátásokat eszközöltek, most azt állítják, hogy elegendő embert vettek fel ahhoz, hogy idén ne ismétlődhessenek meg a tavalyi fennakadások – írja a Bloomberg.