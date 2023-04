Lesz pénzünk a klímavédelemre, csak tudni kell jól elkölteni

A gazdasági válságok voltak a legnagyobb partnerek eddig Magyarországon abban, hogy csökkenjen az üvegházhatású gázkibocsátás. A válságok közötti időszakban a kibocsátások inkább stagnáló́ trendet mutattak, például a 2010-2020-as időszak egészére nézve sem lehet következetesen csökkenő trendet megfigyelni. Trendváltás nélkül, ilyen tempóval viszont egyáltalán nem reálisak a 2050-es klímacélok. Ezt az Európai Unió is tudja, éppen ezért köti a támogatási rendszerét energiahatékonysági, kibocsátáscsökkentő, fenntarthatósági programok megvalósításához. A Green Policy Center elemzése szerint több ezer milliárd forint még be nem tervezett felhasználású forrás állhat Magyarország rendelkezésére 2030 végéig az RRF hiteleiből, a REPowerEU forrásból, a kvótakereskedelmi bevételekből, a magyar zöld kötvényekből, illetve a 2028-2034-es uniós költségvetésből és a közvetlen EU-s forrásokból. A pénz tehát meglehet a zöld átállásra, de nem mindegy, hogy mire költjük. A finanszírozási kérdésekről április 25-én, a Sustainable Tech konferencián is szó lesz.