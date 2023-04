Visszaszólt a budapesti Állatkert: A Biodóm nem cirkusz!

Az Állatkert a közleményben azt írja, hogy:

A Fővárosi Állat- és Növénykert azonban visszautasítja azt az ötletet, hogy az állatkerti és a cirkuszi funkciókat akár csak részben összevonják, összemossák, mint ahogyan azt is, hogy ismét visszatérjen az a korszak, amikor az Állatkert amúgy sem túl nagy területét újra és újra megcsonkították!

A közleményben azt írják, hogy z állatkert és a cirkusz két különböző műfaj, óriási különbségekkel! Hiszen az állatkertek nemcsak szórakoztatnak, hanem olyan természetközeli szabadidős programot kínálnak, amely egyúttal az ismeretterjesztésre, a környezettudatos szemlélet erősítésére is lehetőséget nyújt. Így az állatkertek küldetésének fontos része az oktatás, de a kutatás és a természetvédelem is. Napjaink korszerű

állatkertjei mind sokat tesznek az élőhelyükön megritkult, veszélyeztetett fajok megmentése érdekében.

Az állatkertek és a cirkuszok közötti különbségek miatt a nemzetközi állatkerti szakma, de a Fővárosi

Állat- és Növénykert számára is elvi kérdés, hogy a két műfaj között semmiféle keveredés ne legyen.

Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), amelynek a Fővárosi Állat- és Növénykert

is tagja, nem is fogad a tagságába olyan intézményeket, ahol a tevékenység részeként cirkuszi elemek

is megjelennek.

A Biodómot tehát az Állatkert nem cirkusznak, hanem természeti élményközpontnak és afféle Noé bárkájának szánja.

- zárják a közleményt.

Címlapkép: Alan John Ainsworth/Heritage Images/Getty Images