Innovációval rukkolt elő az E.ON, ami kiegyenlíti a feszültségingadozásokat

17 darab innovatív hálózati okoseszközt, ún. vonali feszültségszabályozót helyeztek fel az E.ON hálózatára, két továbbit pedig tavasszal telepítenek - közölte a vállalat. Az eszközök felszerelésük helyén csökkentik és kiegyenlítik a feszültségingadozásokat, így segítve a villamoshálózat terhelésnövekedése jelentette kihívások kezelését.

A lakossági és vállalati részről is megnövekedett naperőmű létesítési igény, az elkövetkező időszakban a villamos hálózatra kapcsolódó nagyszámú háztartási napelemes rendszer jelentős kihívás elé állítja a villamosenergia-hálózatok üzemeltetőit. A megújuló energia befogadásának biztosítására az E.ON Hungária Csoport nemrégiben egy közel négyéves, 74 milliárd forint értékű hálózatfejlesztési tervet jelentett be, melynek keretében mintegy 15 ezer különböző nagyságrendű beruházás valósul meg 2026-ig. Mivel a megújuló energiaforrások hálózatra kapcsolása a megnövekedett igények miatt a hagyományos technológiákkal néhány hónap alatt nem megvalósítható, a hálózatfejlesztési program mellett egy komplex hálózati innovációs programot is kidolgozott az energiavállalat.

Az E.ON kutatás-fejlesztési projektje, a Flex.ON olyan innovatív hálózati okos technológiák fejlesztésén dolgozik, amelyek a hagyományos hálózatfejlesztés, új hálózat építése a meglévő bővítése helyett, egy adott szakaszon jelentkező egyedi problémára keresnek megoldást. Ilyen lehet például egy nyaralóházas terület, ahol a nyári hétvégéken jelentős, egyébként viszonylag alacsony az ügyfelek energiaigénye.

Az E.ON alternatív hálózatfejlesztési programjának egyik kulcseszköze a vonali feszültségszabályozó, amelyet a nagy terhelés vagy épp a visszatermelés nyomán a kisfeszültségű hálózaton – általában csak egy-egy utcában - jelentkező feszültségproblémák gyors megszüntetésére fejlesztettek ki. Az IVR (inline voltage regulator) segítségével megszüntethetők a hálózati feszültségingadozások, például olyan helyzetekben, amikor egy adott szakaszon a napelemes rendszerek működése miatt nappal nagyobb, estefelé és éjszaka kisebb a hálózat terhelése.

Jelenleg 17 darab új vonali feszültségszabályozó kezdte meg működését az E.ON szolgáltatási területén, a Dunántúlon, valamint Pest megyében, további két IVR-t pedig a tavasz folyamán szerelnek fel a szakemberek.

A napelemes termelésből fakadó hálózati kihívások megoldása mellett az eszköz akkor is alkalmazható a hálózat hosszából fakadó feszültségproblémák megelőzésére, ha a kisfeszültségű hálózaton jelentkező problémákat – a három fázis valamelyikének túlterheltségét - kell tompítani, kompenzálni. Az IVR-eket a közcélú hálózatra, saját kisfeszültségű oszlopaira szerelte fel az E.ON. Az eszköz kompakt, védett és időjárásálló, egyetlen munkanap alatt szerelhető és azonnal hálózatra köthető. Az aktív IVR-ek az eddigi adatok szerint képesek az ideális feszültségviszonyokat beállítani és azokat tartani.

Az újabb teljesítmény- és HMKE-igények nyomán az IVR egy gyorsabban kivitelezhető, olcsóbban megvalósítható alternatíva lehet a hagyományos műszaki beruházások mellett (helyett), azzal, hogy egy gyors, áthidaló megoldással képes a kisfeszültségű hálózaton fennálló feszültségviszonyokat ideálisan kezelni.

