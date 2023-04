A mesterséges intelligencia odaszögezi a netezőket a Facebook és az Insta elé

Egyre többen használják a Facebookot, az Instagramot és a Meta más alkalmazásait, ami elsősorban azért van, mert a cég egyre aktívabban használja a mesterséges intelligencia alapú ajánlásokat, amivel gyakorlatilag odaköti a netezőket az alkalmazásaihoz. Részben emiatt nőnek a Meta bevételei, aminek örülnek a befektetők, száguld a cég részvényárfolyama.

Nőtt a felhasználószám és a bevétel

A Meta által működtetett app-családnál (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp) a naponta aktív felhasználók száma idén márciusban átlagosan 3,02 milliárd volt, ami 5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Az app-családnál a havi aktív felhasználók száma 3,81 milliárd volt, ami szintén 5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A Facebook napi aktív felhasználók száma márciusában átlagosan 2,04 milliárd volt, 4%-kal több, mint egy évvel korábban.

A Facebook havi aktív felhasználók száma 2,99 milliárd volt, 2%-kal több, mint tavaly.

Az idei első negyedévben a Meta alkalmazáscsaládjánál a hirdetési megjelenésszám 26%-kal nőtt, a hirdetésenkénti átlagár pedig 17%-kal csökkent a tavalyihoz képest.

A Meta árbevétele 3 százalékkal 28,7 milliárd dollárra nőtt, a költségek 10 százalékkal 21,4 milliárd dollárra emelkedtek (ebben az átszervezések és létszámleépítés költsége is benne van), az adózott eredmény 24 százalékkal 5,4 milliárd dollárra esett.

Mire számít a menedzsment?

A cég vezetésének várakozásai szerint az idei második negyedévben a bevétel 29,5-32 milliárd dollár között alakulhat, a Refinitiv adatbázisában jelenleg 29,5 milliárd dollár szerepel, vagyis itt akár pozitív meglepetés is jöhet.

A költségek az év egészében 86-90 milliárd dollár között alakulhatnak, a márciusban kiadott várakozás még 86-92 milliárd dollár volt, vagyis itt is valamivel optimistább lett a menedzsment. Az összes költségben 3-5 milliárd dollár szerkezetátalakítási költség is szerepel. A menedzsment arra is számít, hogy a Reality Labs működési veszteségei 2023-ban évről évre növekedni fognak.

A beruházási költségek 30-33 milliárd dollár között alakulhatnak, itt nincs változás az előzetes becsléshez képest. Ezek a költségek tartalmazzák a Feed és a Reels támogatására szolgáló AI-kapacitás folyamatos kiépítését, valamint a generatív AI-kezdeményezésekhez szükséges kapacitásberuházások növelését.

Mesterséges intelligencia, Metaverzum

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója elmondta, hogy a mesterséges intelligencia segít a vállalatnak növelni a Facebook és az Instagram forgalmát, és többet keresni a reklámeladásokból.

"Már nem vagyunk lemaradásban az AI-infrastruktúránk kiépítésében" - mondta Zuckerberg a gyorsjelentés közzétételét követő konferenciahíváson. "Épp ellenkezőleg, most már megvan a kapacitásunk ahhoz, hogy vezetők legyünk ezen a területen".

A Meta szerint az AI-ajánlások 24%-kal növelték az Instagramon töltött időt az első negyedévben.

"Kialakult egy olyan narratíva, amely szerint valahogy eltávolodunk a metaversumra való összpontosítástól. Szeretném előre leszögezni: ez nem pontos" - mondta. "Évek óta a mesterséges intelligenciára és a metaversumra is összpontosítunk, és továbbra is mindkettőre fogunk."

Ugrik az árfolyam

A Meta árfolyama a tegnapi piaczárásig már 74 százalékot emelkedett, igaz, volt is honnan, hiszen a 2021 szeptemberi 384 dolláros csúcsról tavaly novemberre 88 dollárig esett az árfolyam, vagyis a Meta ezen az időtávon elveszítette az értékének a 77 százalékát.

Viszont a gyorsjelentéssel több jó hír is érkezett:

nőtt a felhasználószám

három negyedév csökkenés után újra nőtt a hirdetési bevétel

erős második negyedévre számít a menedzsment

látszik, hogy elkötelezett a cégvezetés a költségek lefaragása mellett.

A jó hírek miatt a most megjelent első negyedéves gyorsjelentést követően a piaczárás utáni kereskedésben további 12 százalékot ralizott az árfolyam, ezzel a Meta piaci értéke további közel 50 milliárd dollárral emelkedett, ezzel újra megközelítve a 600 milliárd dollárt.

Címlapkép: Marco VDM, Getty Images