Év eleje óta nem raliztak ekkorát az amerikai tőzsdék - Mi jöhet ma?

Portfolio 2023. április 28. 08:02

A hét első felében még az amerikai bankrendszer miatt aggódtak a piacok, ehhez képest tegnapra már jelentősen elkezdett javulni a hangulat a nemzetközi tőzsdéken. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a héten egymás után tették közzé az első negyedéves számaikat a világ legnagyobb technológiai vállalatai, és rendre meg is verték a várakozásokat, ami nem csak ezeknek a cégeknek az árfolyamában, hanem a szélesebb piacon is jelentős emelkedéshez vezetett. Ennek köszönhetően például az S&P 500 és a Dow az év eleje óta a legjobb napját zárta tegnap. Ami pedig a mai napra vonatkozó előjeleket illeti, úgy tűnik, hogy ma is folytatódhat az emelkedés, hiszen az ázsiai piacokon is jó volt a hangulat, és a határidős indexek állása alapján az európai tőzsdék is pluszban nyithatnak. A további gyorsjelentések mellett ráadásul délelőtt egymás után fognak jönni az európai GDP-, és inflációs adatok, majd délután az USA-ban is közzéteszik a márciusi PCE inflációs adatot.