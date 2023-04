Betiltja a dízelüzemű teherautókat az USA legnépesebb tagállama

A California Air Resources Board egyhangúlag jóváhagyta az Advanced Clean Fleets szabályt, amely az állam második zéró kibocsátású tehergépkocsikra vonatkozó szabálya, és a világon elsőként írja elő, hogy az új kereskedelmi tehergépkocsik, köztük a szemétszállító teherautók, a szállítójárművek és más közepes és nehéz tehergépkocsik elektromos meghajtásúak legyenek.

A becslések szerint a döntés 26,5 milliárd dolláros közegészségügyi megtakarítást hoz Kaliforniában a dízelüzemű járművek okozta szennyezésből eredő egészségügyi hatások és halálesetek elkerülésével.

A Bizottság szerint a nehéz-tehergépkocsik okozzák az állam nitrogén-oxid-szennyezésének közel egyharmadát, és a dízelüzemanyagból származó finom részecskék szennyezésének több mint egynegyedét, míg a közepes és nehéz tehergépkocsik az ország útjain közlekedő járművek mindössze 10%-át teszik ki, a Union of Concerned Scientists nevű nonprofit szervezet szerint a közlekedésből származó üvegházhatású gázok 25%-át bocsátják ki.

Az ország néhány nagy teherautó-gyártója és lobbicsoportjaik határozottan ellenezték a szabályozást, azzal érvelve, hogy a követelmények teljesítése költséges, mivel az elektromos modellek drágábbak, mint a dízelüzemű teherautók.

A tehergépkocsi-ipar azt is mondta, hogy a határidők irreálisak, tekintettel az elektromos infrastruktúrára, például a töltőkre.

A döntés értelmében az 50 vagy annál több teherautót üzemeltető vállalatoknak 2042-ig át kell alakítaniuk flottájukat elektromos vagy hidrogénüzemű modellekre, és el kell érniük a nulla károsanyag-kibocsátást.

A legkorábbi határidő a teherautókra vonatkozik, amelyek a nagyobb kikötőkbe és kikötőkből szállítanak árut, és amelyeket 2035-ig kell elektromos modellekre átállítani, míg a 2024-től kezdődő új eladásoknak zéró kibocsátásúnak kell lenniük. Az olyan járműveknek, mint a szemétszállító teherautók és az iskolabuszok 2027-ig kell kibocsátásmentesnek lenniük.

Az állam szigorúbb kipufogógáz-kibocsátási szabályainak Kalifornián túl is szélesebb körű hatásai lesznek, és ez a döntés előkészítheti az utat más államok számára, hogy kövessék a példát. New York, New Jersey, Washington, Oregon, Massachusetts, Vermont és Colorado például már átvette a kaliforniai Advanced Clean Trucks szabályt.

Az állam kötelezettséget vállalt arra, hogy 2045-re 100%-ban megújuló energiát használ. Tavaly betiltotta az új benzinüzemű autók értékesítését 2035-től. A mai felhatalmazás egy nappal azután született, hogy az állam történelmi jelentőségű szabályt fogadott el a dízelüzemű vonatok kibocsátásának korlátozására.

Címlapkép: Getty Images