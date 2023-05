Időt és költségeket is spórolhatunk a digitalizációval

A vállalatok életében kiemelten fontos a digitalizáció, hiszen ezzel nemcsak értékes időt, hanem akár költségeket is megspórolhatunk. A Portfolio Digital Transformation konferenciájának második szekciójában két előadás mellett olyan sikersztorikat is hallhattunk, amelyeknél uniós forrásokból sikerült digitalizációval kapcsolatos változtatásokat eszközölni.

Az első előadásban Varga László a vállalatirányítással kapcsolatban elmondta, hogy a végek életében a Covid volt az egyik legnagyobb hatással a digitalizáció fejlődésére, a járvány következtében eddig nagyon sok eredményt értünk el az informatika terén, de még mindig sok probléma van jelen. Kiemelte, hogy az ERP nem feltétlenül a vállalatirányítást jelenti, hanem az üzleti folyamatok irányítását, illetve azok digitalizálását. Adminisztráció nélkül nincsen értékteremtés, elég csak a szerződésekre, dokumentálásokra, vagy a szabályzatokra gondolni, ezek azonban nem működik mindig olyan gyorsan: sok cég úgy kezd el dolgozni, hogy maga az adminisztráció még nem fejeződött be.

A lényeg a folyamatok felépítésében van, ha vagy egy rendszer, meghatározza, hogy a munkavállalóknak mikor kell befejezni a feladatát, az gyorsíthatja és átláthatóbbá teheti a munkafolyamatot. Gyakorlatilag bármilyen folyamatot lehet digitalizálni, ezért az a lényeg, hogy a vállalat tevékenységei egy digitális, jól működő informatikai rendszerbe legyenek integrálva. Mindennek az az alapja, hogy az adatok, dokumentumok legyenek meg elektronikus formában.

Zakrzewski Anita a szekció második előadásában GLS vállalati szolgáltatásmenedzsmentéről szóló esettanulmányát ismertette, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ő is a koronavírus-járvány okozta digitalizációt tekinti az egyik legnagyobb előrelépésnek, például sokan ennek kapcsán jöttek rá, hogy home officeban is ugyanolyan produktívak tudnak lenni. A digitalizálás fontos, a valóságban azonban a cégek egyes osztályai közötti kooperáció nem mindig működik jól, ezért először az IT csapatnak kell megkezdenie a digitalizációt, majd a többi osztálynak is folyamatosan be kell csatlakoznia.

A vállalati szolgáltatásmenedzsment bevezetésének legfőbb célja az volt, hogy úgy automatizálják a munkafolyamatokat, hogy az hatékonyabbá tudja tenni egy vállalat működését. Egy ilyen projekt sikeressége egyrészt abban rejlik, hogy minden szereplő megértse ennek a fontosságát, valamint szükséges hozzá felsővezetői támogatás is. Lehetséges buktató lehetnek az, ha nincs idő egy ilyen rendszer bevezetésére, valamint a szakmai tudás különbsége is, egy HR osztály ugyanis nem rendelkezik ugyanolyan „skill settel”, mint az IT csapat.

A szekció panelbeszélgetésében három olyan, uniós forrásból való sikersztorit hallhattunk, amelyekkel sikerült elősegíteni a digitális változást.

Dr. Bodnár Vivien (Vodafone Magyarország) elmondta, hogy a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben egy olyan projekten dolgoznak, amivel a mosonmagyaróvári térség agrárszektorát fejlesztenék, ehhez kapták az uniós támogatást. A történet kezdete a koronavírus elejére tehető: ekkor jelent meg egy olyan program, ami a vállalatok zöld digitális átállását segítette elő, ekkor kezdett el a Vodafone uniós források után nézni. A pályázatnak köszönhetően egy elit csoportnak lehetnek a tagjai, az ott lévő szakmai tudás pedig nagy előnyt jelent, valamint azt is kiemelte, hogy egy sikeres pályázat után hamar jöhet a következő. A gond azzal szokott lenni, hogy magyarként nehezebb beszállni egy ilyen versenybe, de maga a pályázati kiírás is buktató lehet. Nem szabad azonban meghátrálni a pályázástól, mindenre lehet megoldást találni.

Weibel Balázs (Cubilog) sikersztoriként egy olyan, összesen több mint százmillió eurós uniós forrás megszerzéséről beszélt, amellyel a KKV- és az agrárszektor vállalatainak digitalizációját tudták fejleszteni. Kiemelte, hogy a pályázatok termelő vállalatokat szeretnének összepárosítani digitális transzformátorokkal, ezeket pedig mindig konzorciumi formában kell megírni. Maga a pályázatírás nem nehéz, csak bele kell tanulni, de a pályázathoz jó tervek és ötletek is kellenek. Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő partnert, illetve hozzá tartozó megfelelő innovációt, ebben nagy buktatók nincsenek.

Fotók: Stiller Ákos/Portfolio