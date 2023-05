Súlyos büntetést is kaphat az, aki nem figyel oda az adatvédelmi szabályokra

Ha egy vállalkozás nem figyel oda az adatvédelmi szabályokra, akár súlyos büntetésekkel is szembesülhet, a turisták pedig egyre többször vesznek igénybe digitális csatornákat az útjaik során. A Portfolio Digital Transformation 2023 konferenciájának negyedik szekciójában két előadást, illetve egy panelbeszélgetést hallgathattunk meg az adatkezelés módjairól és szabályairól.

Dr. Bendik Tamás a személyes adatok digitális világban történő kezeléséről tartott előadást a Portfolio konferenciájának negyedik szekciójában. Szerinte „minden le van írva” a GDPR alapelveiben, ezért nem igaz az a felvetés, hogy a digitális világ nincs megfelelően szabályozva. Ez érvényes az automatizált módon kezelt személyes adatokra is, illetve azok is a GDPR hatálya alá tartoznak, akik az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkeznek. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kell kezelni, az információknak pedig megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük. Fontos, hogy az adatkezelő megfeleljen a GDPR szabályainak a személyes adatok kezeléséről, és bár a jogalapot nem kötelező nyilvántartani, dr. Bendik Tamás szerint érdemes ezt megtenni, hiszen számos problémát lehet ezzel megelőzni.

Az is lényeges, hogy a vállalatoknak még az eszközök alkalmazása előtt mérjék fel az adatvédelmi kockázatokat, ha ezeket nem tudja megfelelő szintre csökkenteni, köteles konzultálni az adatvédelmi hatósággal. Az ilyen hatásvizsgálatok olyan eredményekkel tudnak szolgálni, amik nélkülözhetetlenek a projektek további sikeres működéshez. A szakértő szerint muszáj kezelni is az adatvédelmi kockázatokat: olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek csökkentik ezt, ilyen lehet például a belső oktatás is. Ha egy vállalkozás nem tud egyedül megküzdenie az adatvédelmi problémákkal, érdemes lehet adatvédelmi tisztviselőt is alkalmazni, aki át tudja segíteni a cégeket az ilyen problémákon.

A második előadásban Szántó Krisztina, az MTÜ kutatási igazgatója arról beszélt, milyen digitális csatornákat vesznek igénybe a turisták az útjuk során, és eközben mennyi adat keletkezik. A turistáknál nem a szállodánál találkozik először az ágazat, hanem már online felületeken is, például a szálláskeresésnél. A turisztikai szektornak gyorsan kell reagálnia, mivel a digitalizációnak köszönhetően egyre szűkül az ablak az utazás foglalásától, az utazás megkezdéséig. A 2019-ben indult Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ célja, hogy valós képet adjon a szektor állapotáról. Ezekből a digitális adatokból dolgozik a Központi Statisztikai Hivatal, és a szektor fehérítésében is komoly szerepet játszott a szervezet. A második előadásban

A turisztikai ágazatban szinte minden döntés adatalapúvá vált. Az adatszolgáltatás a vállalatok árazásában és marketingtevékenységében is fontos szerepet játszik. Szántó kiemelte az adatbiztonság fontosságát is, kihangsúlyozva, hogy az NTAK anonim adatokból dolgozik.

A negyedik szekció panelbeszélgetésén a szakértők a digitális tér adatvédelmi szabályozásairól beszéltek:

Dr. Bendik Tamás úgy reagált arra a felvetésre, miszerint a szabályozás segíti az innovációt, hogy a jogalkotó semmiképpen sem hátráltatja azt, csak megfelelő keretek közé szorítja a piaci szereplőket. A szabályozónak csak katalizátor szerepe van, azaz azt tudja meghatározni, hogy milyen célokat vár el, és milyeneket nem engedélyez. Szerinte a jogalkotóknak nem kell minden részletet rögtön szabályozni, hanem csak akkor kell reagálniuk, ha az szükséges. Az adatvédelmi szempontoknak való megfelelés nem lehetséges IT fejlesztések nélkül, így a technológia a compliance egyik legmeghatározóbb eleme lesz. Más országokban eltérő a GDPR szabályoknak való megfelelés módja, Magyarországon a compliance szemlélet nincs integrálva a jogi kultúrába.

úgy reagált arra a felvetésre, miszerint a szabályozás segíti az innovációt, hogy a jogalkotó semmiképpen sem hátráltatja azt, csak megfelelő keretek közé szorítja a piaci szereplőket. A szabályozónak csak katalizátor szerepe van, azaz azt tudja meghatározni, hogy milyen célokat vár el, és milyeneket nem engedélyez. Szerinte a jogalkotóknak nem kell minden részletet rögtön szabályozni, hanem csak akkor kell reagálniuk, ha az szükséges. Az adatvédelmi szempontoknak való megfelelés nem lehetséges IT fejlesztések nélkül, így a technológia a compliance egyik legmeghatározóbb eleme lesz. Más országokban eltérő a GDPR szabályoknak való megfelelés módja, Magyarországon a compliance szemlélet nincs integrálva a jogi kultúrába. Dr. Firniksz Judit szerint a célok meghatározása nagyon összetett, a compliance meghatározása pedig arról szól, hogy biztosítsa az adaptáció biztonságát, miközben segíti a digitális előrelépést, ez az értelmezés pedig növelheti a versenyképességet is. A szabályozásnak az a legnagyobb problémája, hogy még nem tisztult le az a gazdasági szituáció, amelyre a jogszabályokat el kellene készíteni. Az AI megjelenésével a felszínre került egy antitröszt probléma is: az online árak folyamatos monitorozhatósága miatt új jogszabályt kellett alkotni a történeti ár fogalmára. A GDPR mérföldkő volt a szabályozások tekintetében, ugyanis ennek kapcsán jutott el a kisebb méretű vállalkozásokhoz is az az üzenet, hogy a megfelelés egy minimális követelmény, de annak minősége fontos belső változtatásokat igényel. A magyar piacon jelentős előrelépésre van szükség a helyzetek felismerésében, ebben pedig a versenyhivatalnak is jelentős szerepe van.

szerint a célok meghatározása nagyon összetett, a compliance meghatározása pedig arról szól, hogy biztosítsa az adaptáció biztonságát, miközben segíti a digitális előrelépést, ez az értelmezés pedig növelheti a versenyképességet is. A szabályozásnak az a legnagyobb problémája, hogy még nem tisztult le az a gazdasági szituáció, amelyre a jogszabályokat el kellene készíteni. Az AI megjelenésével a felszínre került egy antitröszt probléma is: az online árak folyamatos monitorozhatósága miatt új jogszabályt kellett alkotni a történeti ár fogalmára. A GDPR mérföldkő volt a szabályozások tekintetében, ugyanis ennek kapcsán jutott el a kisebb méretű vállalkozásokhoz is az az üzenet, hogy a megfelelés egy minimális követelmény, de annak minősége fontos belső változtatásokat igényel. A magyar piacon jelentős előrelépésre van szükség a helyzetek felismerésében, ebben pedig a versenyhivatalnak is jelentős szerepe van. Dr. Sükösd Péter a szabályozással kapcsolatban elmondta, hogy a hatóságok szemében online kereskedelmi piacon a platform üzemeltető a kapuőr, ezért ezen vállalatok működése túl van szabályozva. A mesterséges intelligenciát már a compliance területén is lehet használni, például a beszállítók jogellenes megkereséseinél. A szakértő szerint a compliance-nek egyrészt van egy belső értékrend jellege, ilyenek lehetnek például a vállalati szabályzatok, külső szempontból pedig a jogszabály által meghatározott értékrendek, de kérdéses, hogy ezt a két szabályozást hogyan lehet összeegyeztetni.

Fotók: Stiller Ákos/Portfolio