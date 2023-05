Elromlott a hangulat, tovább esnek a tőzsdék

A kamatdöntés megjelenése óta valamennyit le tudtak dolgozni a korábbi esésből az európai indexek, bár nagyrészt továbbra is mínuszban vannak. A sajtótájékoztató egyik fontos üzenete, hogy a Lagarde azt mondta, "egyértelmű, hogy nem tartunk szünetet a kamatemelésekben, mert van még tennivaló". Az viszont nem világos, hogy ez a mai döntésre, vagy a következő ülésekre vonatkozik (Lagarde folyamatos jelen időt használt: "We are not pausing"), mindenesetre az euró erősödni kezdett a kijelentésre.