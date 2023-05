Jelentős átalakulások kezdődtek az MVM-nél, több felsővezető is távozik

Jelentős átalakulások történnek az MVM Zrt. operatív vezetésében jövő hétfőtől, ugyanis „megváltoznak korábbi vezérigazgató-helyettesi, igazgatósági szakterületek, és változik a hozzájuk kapcsolódó feladat- és hatáskörök felosztása is” – közölte csütörtökön a cég a honlapján , illetve a Budapesti Értéktőzsdén is.

A szóról-szóra egyező közlemények szerint „2023. május 8-i hatállyal az MVM Zrt. felsővezetésének összetétele megváltozik, távozik Spilkó József termelési és műszaki vezérigazgató-helyettes, Alkér Zoltán infrastruktúra vezérigazgató-helyettes, Dr. Cseh Tamás Zoltán csoportszintű nemzetközi-, befektetési üzletági és tranzakciós igazgató, illetve Dr. Tomaj Balázs csoportszintű kiemelt ügyekért és kapcsolatokért felelős igazgató, továbbá kikerül az MVM Zrt. felsővezetéséből Sum János Szilárd kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, Fluck Benedek humánerőforrás-és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes és Tokai Magdolna csoportszintű támogatáskoordinációs igazgató”.

Azt hangsúlyozzák a közlemények, hogy „A változások következményeként az MVM Zrt. szervezete egyszerűbb és átláthatóbb lesz, ami hozzájárul a Csoport versenyképességének javításához. A változás az üzleti folyamatokat nem érinti. Az MVM Zrt. hivatalos tájékoztatást ad majd az új menedzsment összetételéről”.

A cég egyébként a minap publikálta a 2022-es beszámolóját, amely 72 milliárdos adózás utáni profitot tartalmazott az első félévi 81 milliárdos veszteség után. Érdemes tudni, hogy az MVM Csoport egy hatalmas cégcsoportot jelent, hiszen mintegy száz vállalat van a portfólióban, amelyekben az MVM többségi tulajdonos, és további ötven olyan cég van, amelyekben kisebbségi tulajdonos. Ez a körülmény azért is fontos, mert röviddel a fenti közlemény kiadása után a Telex a saját értesüléseit tartalmazó cikkben utal rá, hogy bár nem érte el Mátrai Károly új vezérigazgatót, de azt hallotta róla, hogy miután megismerte, átvilágította a céget, nem volt maradéktalanul elégedett azzal, amit talált, és ez húzódhat meg a felsővezetői távozások mögött.

Mindezt úgy fogalmazza meg a cikk az egyik informátor alapján, hogy

a sok különböző leányvállalat, alegység, kft sokfelé irányba húzott, nem voltak nagy, közös irányok.

Inkább mindenki a maga pecsenyéjét sütögette, és itt most nem valami nemtelen ügyletre, vagy korrupcióra utaltak a forrásaink, hanem arra, hogy a saját egyéni érdekeik és céljaik alapján dolgoztak az egységek. Éppen ezért tehát muszáj volt valamit csinálni - fogalmaz a cikk.

A lap felhívja a figyelmet, hogy a korábbi vezérigazgató-helyettesek közül csak egy, Fazekas László gazdasági vezérigazgató-helyettes marad a posztján, illetve neves és régi szakemberek távoznak, nemcsak vezérhelyettesi szinten, hanem az alatti szinteken is.

Úgy tudja a lap, hogy az igazgatóság is változhat, amelyhez az MVM esetében nem is kell közgyűlés, az állam, azon belül pedig az Energiaügyi Minisztérium, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, gyorsan dönthet. Egy változás biztosan lesz, hiszen Kovács Zoltán korábbi igazgatósági tag a Monetáris Tanács tagja lett, így őt összeférhetetlenség miatt biztosan pótolni kell. Emellett arról is hallottak elképzeléseket, hogy az igazgatóság kisebb létszámmal folytatja.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor. Az MVM Energetika Zrt. székháza a fővárosban a Szentendrei út 207-209. alatt.