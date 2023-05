Az iPhone még mindig nagyon menő, és válságálló is

A gyorsjelentési szezonok alkalmával mindig kiemelt figyelem irányul a világ legértékesebb vállalatának számító Apple-re, amely a nagy technológiai cégek közül az utolsók között tette közzé legfrissebb számait. Számítani lehetett rá, hogy ez egy gyengébb időszak lesz a cég számára a jelenlegi gazdasági helyezetben, és ennek megfelelően a cég árbevétele is profitja is mérsékelten csökkent, azonban az iPhone szegmens meglepően jól teljesített, amivel részben sikerült ellensúlyozni a többi szegmensben (főleg Mac) tapasztalt visszaesést. A jelentés kicsengése összességében tehát pozitív volt, az Apple részvényárfolyama pedig felpattant.

Az Apple árbevétele 2,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, így elérve 94,8 milliárd dollárt, ami valamivel kevesebb mint 2 milliárd dollárral meghaladta az elemzői konszenzust.

A jelentés kiemelt pontja az iPhone-értékesítés volt, hiszen az iPhone termékvonal 1,5 százalékos növekedést követően 51,3 milliárd dolláros árbevételt generált, szemben az elemzők által várt 3,3 százalékos csökkenéssel. Ugyan a cég az eladott darabszámra vonatkozóan egy ideje nem közöl adatokat, a külső adatelemző cégeknél vannak erre vonatkozóan becsélesek. Az IDC szerint a teljes okostelefon-piac a negyedévben 15 százalékkal zsugorodott, viszont a becsélesek alapján az iPhone-eladások mindeközben csak 2,3 százalékkal 55,2 millió darabra estek vissza - vagyis egyrészt a piaci átlag felett teljesített a cég, másrészt csökkenő eladott darabszám mellett is emelkedő bevételt ért el. Ez egyben azt is jelentette, hogy jelentősen nőtt a cég piaci részesedése, egészen 20,5 százalékig, amivel megközelítette a legnagyobbnak számító Samsungot.

Az iPhone szegmens relatíve erős teljesítménye egyben arra is utal, hogy az alkatrészhiány és az ellátási lánc problémái, amelyek az elmúlt években hátráltatták a gyártást - beleértve a tavaly év végi gyárleállást - végre enyhültek. Ezt egyébként Tim Cook vezérigazgató is megerősítette, aki a Reutersnek azt mondta, hogy "a negyedév során egyetlen termék esetében sem volt alkatrészhiány”.

Tim Cook elmondta, hogy a vállalat a pénzügyi második negyedéves (el van tolva a pénzügyi évük a naptári évhez képest) rekordot döntött az iPhone-értékesítés tekintetében, részben annak köszönhetően, hogy új felhasználókat szerzett olyan fejlődő piacokon, mint India, ahol nemrég nyitották meg az első kiskereskedelmi üzleteket.

A legnagyobb marzzsal operáló szolgáltatási üzletág árbevétele szintén tovább nőtt, 5,5 százalékkal 20,9 milliárd dollárra, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak Az Apple szolgáltatási üzletágába tartoznak a havi előfizetések, az App Store-ból származó bevételek, és a Google-hoz hasonló vállalatoktól származó keresési licencekből származó bevételek. A cégnek jelenleg 975 millió előfizetője van a különböző platformjain (beleértve az Apple szolgáltatásait és a harmadik féltől származó alkalmazásokat), ami jelentős növekedés az előző negyedévben elért 935 millióhoz, valamint az egy évvel korábbi, durván 825 millióhoz képest is.

Viszont ahogyan az összesített árbevétel csökkenéséből is látszik, a többi szegmensben visszaestek az eladások, köztük főleg a Mac-értékesítés csökkent a tavalyi 10,4 milliárd dollárról 7,2 milliárd dollárra (a globális PC-eladások csökkenésével párhuzamosan). Erre a visszaesésre egyébként a cég már az előző negyedévben is figyelmeztetett, ráadásul fontos azt is megemlíteni, hogy a tavalyi év elején az új saját gyártású chipeknek és a pandémia miatti keresletbővülésnek köszönhetően kifejezetten erős éve volt a szegmensnek, tehát bázishatásról is van szó. Mindenesetre ez a durván 30 százalékos visszaesés így is jelentős, ráadásul ez elemzők 25 százalékos csökkenésről szóló várakozását is meghaladta. A Mac mellett az iPad és az egyéb szegmens bevétele is csökkent, az elemzői várakozásoknak megfelelően.

Az összesített árbevétel csökkenésével párhuzamosan a működési költségek durván 1 milliárd dollárral nőttek (elsősorban a K+F kiadások növekedése miatt), így a cég működési eredménye végül 1,5 milliárd dollárral 28,3 milliárd dollárra csökkent. Ezzel nagyjából azonos mértékben csökkent a vállalat adózott eredménye, 3,4 százalékkal alulmúlva a tavalyit, és 24,2 milliárd dollárt érve el.

Az egy részvényre jutó eredmény 1,52 dollár lett, ami megegyezik a tavalyival, viszont jóval az 1,43 dolláros elemzői várakozás felett alakult.

A jövőbeli várakozásokkal kapcsolatban Luca Maestri, az Apple pénzügyi vezetője elmondta, hogy a vállalat arra számít, hogy a folyó negyedévben a teljes bevétel körülbelül 3 százalékkal csökken, vagyis azonos mértékben a mostani visszaeséssel.

Arra számítunk, hogy a júniusi negyedéves bevételi teljesítményünk hasonló lesz a márciusi negyedévhez, feltéve, hogy a makrogazdasági kilátások nem romlanak ahhoz képest, amit ma a folyó negyedévre prognosztizálunk

- mondta. Hozzátette, hogy a vállalatnak makrogazdasági kihívásokkal kell szembenéznie a digitális hirdetések és a mobiljátékok terén, amelyek az Apple szolgáltatási üzletágának részét képezik. Viszont pozitívum volt, hogy a vezetőség úgy látja, hogy a bruttó profitmarzs a folyó negyedévben a várakozásokon felül alakulhat (44-44,5 százalék között, szemben a 43,7 százalékos várakozással).

A várakozásoknak megfelelően az Apple igazgatótanácsa 90 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást és osztalékfizetést is bejelentett, a cég 4 százalékkal, részvényenként 24 centre emelte osztalékát.

Nagy sztori volt az elmúlt időszakban, hogy a világ legnagyobb tech cégei úgy próbálják megfogni a költségeket, hogy tömegesen bocsájtják el az alkalmazottakat. Tim Cook ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Apple nem tervez elbocsátásokat.

Ezt végső megoldásnak tekintem, vagyis a tömeges elbocsátás nem került szóba

– mondta.

A gyorsjelentést követően az Apple árfolyama 2,2 százalékos pluszba lendült, így idén már a 27,6 százalékot emelkedett a papír.

Ez alapján tehát 169,5 dolláron nyithat ma a részvény, ami gyakorlatilag csak egy hajszálra van a Refinitiv adatbázisában szereplő elemzői célárak 172,3 dolláros átlagától. 42 elemzőből 34 ajánlja vételre a részvényt, 7-en tartást javasolnak, és 1 elemzőnek van eladásra szóló ajánlása. A gyorsjelentésre reagálva már több elemző is frissítette a célárát, ezek között a legmagasabb 195 dollár, míg a legalacsonyabb 116 dollár.

A cég egyébként továbbra is a világ legnagyobb tőzsdei vállalata, több mint 350 milliárd dollárral nagyobb, mint a második legnagyobbnak számító Microsoft - amely egyébként szintén erőset jelentett korábban.

Címlapkép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images