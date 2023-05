Évtizedek óta zárt kérdések nyílhatnak ki az energetikában, miközben komoly átalakításokba kezdünk az MVM-nél

A magyar történelemben még nem volt példa önálló energetikai tárcára, amely az MVM feletti tulajdonosi jogokat is gyakorolja, így az Energiahivatallal és a szakmával együtt egy sokkal egyszerűbb viszonyrendszerben „olyan kérdéseket is kinyithatunk, amelyekre az elmúlt húsz-harminc évben nem tudtunk választ találni a különböző érdekek miatt” – mondta el a Portfolio-nak adott exkluzív nagyinterjúban Mátrai Károly. Az MVM Csoport új vezérigazgatója úgy fogalmazott a minap megkezdett szervezeti változtatásról, hogy „nagyon rég történt ekkora mértékű átalakítás”, és ebben az interjúban jelentette be az első hat új menedzsment tag nevét és pozícióját is. Rögzítette a hatalmasra duzzadt cégcsoport három fő célkitűzését is: a „hatékony, ügyfélközpontú és profittermelő” vállalati működést. Ezek kapcsán szóba kerültek az új lakossági rezsicsökkentési rendszer tapasztalatai is, így például az, hogy „gázban közel 80%, míg áramban közel 75%-a az ügyfeleinknek sávhatár alatt fogyaszt”. A számos téma között Mátrai beszélt az MVM Csoport tőkepiaci terveiről, így a közelgő devizakötvény kibocsátásról, a sokrétű megújuló energiás beruházási célkitűzésekről, az ESG szempontok vállalati érvényesüléséről, illetve a paksi tervezett üzemidő-hosszabbítási projektről is, amely az atomerőmű további kapacitásnövekedését is hozhatja. Emellett szóba kerültek a naperőművi kapacitások miatt is szükséges hálózatfejlesztési tervek, illetve a rugalmas áramtermeléshez szükséges három új gázerőmű kérdése, valamint a gázkitermelés fokozása is. Utóbbi érdekében most fúrják a második gázkutat, amelyről elárulta, hogy már négyezer méter mélyen jár a fúrófej „és azt reméljük, hogy egy-két héten belül eléri azt a mélységet, amelyről a kitermelés megkezdhető”.

Portfolio: Egy nagyon viharos időszakon vagyunk túl, hiszen október elején még Palkovics László technológiai és ipari miniszterként nyitotta meg a Portfolio Energy Investment Forum konferenciát, aztán jött a lakossági napelem-stop, majd a miniszter távozása, aztán decembertől az önálló Energiaügyi Minisztérium élére Lantos Csaba került, aki januárban felkérte Önt az MVM Csoport vezetésére, és nemrég már személyi cseréket is bejelentett a vállalat. Kezdjük az elején: hogyan történt a felkérése, mit tudhatunk erről?

Mátrai Károly: Korábban 22 évet dolgoztam Lantos úrral a KELER-ben, ezt követően 5 évet az MNB jelenlegi vezetésével, majd 2,5 évet töltöttem külföldön. Mindvégig, tehát a miniszteri felkérése előtt is, és után is kapcsolatban voltunk. Egy alkalommal leültünk, jót beszélgettünk, majd ez lett a vége a folyamatnak (nevet – a szerk.).

Rögtön igent mondott Lantos Csaba felkérésére, vagy sokat töprengett rajta, a feladat súlyát mérlegelve?

A felkérés megtisztelő volt, a családommal való megbeszélést követően elfogadtam. A tavalyi év során külföldön dolgoztam a MET Csoport romániai, majd spanyolországi leányvállalatánál, úgyhogy január elején gyorsan hazaköltöztem Madridból.

Három hónapja vette át az MVM Csoport vezetését, és most hogyan látja: mekkora kihívást vett a nyakába az energiaválság turbulens időszaka láttán?

Ha boldog békeidők lennének, akkor is nagy kihívás lenne, de háborús helyzetben egy ekkora vállalatot vezetni, modernizálni, fejleszteni még nagyobb kihívás. Pont így gondoltam három hónapja is.

Vannak-e személyes céljai, amelyeket megfogalmazott a vezetői munkája során, és amelyek megvalósításához már esetleg hozzá is látott a cégcsoport élén?

Célom, hogy a vállalat úgy segítse az energiastratégiai célok megvalósítását, hogy közben a hazai fogyasztók számára stabil, és nem mellesleg ügyfélközpontú szolgáltató legyen.

Rengeteg konkrét feladatunk és célunk van, amelyeken felül a személyes célom az, hogy egy kicsit megmozgassam, felrázzam, dinamizáljam a cégcsoportot. Ha ezt sikerül elérnem, akkor azzal már elégedett leszek.

Azt azért látni kell, hogy egy hatalmas cégcsoportról van szó, több, mint száz vállalat van a portfóliónkban, amelyekben az MVM többségi tulajdonos, és további ötven van, amelyekben kisebbségi tulajdonos. Tehát nagyon gyorsan, nagyon nagyra nőtt a vállalat az elmúlt időszakban, főleg a vállalatfelvásárlásoknak köszönhetően, így most szükségképpen egy konszolidációs időszaknak kell következnie.

Néhány napja azt jelentették be, hogy nagy tempóban megindult a vállalatcsoporton belüli átszervezés és megkezdődtek a személycserék is a menedzsmentben. Mi a célja a változtatásoknak?

Egyrészt indítottunk egy belső programot, amelynek keretében áttekintjük folyamatainkat, működésünket, és megvizsgáljuk, hogy megfelelünk-e a hatékony, ügyfélközpontú és profittermelő elvárásoknak. Nemcsak a magyarországi működés optimalizálása a cél, hanem további nemzetközi terjeszkedés is.

A közelmúltban pedig komoly szervezetátalakításba kezdtünk. Egyszerűen arról van szó, hogy egy versenyképesebb, a megváltozott gazdasági környezethez is alkalmazkodni tudó szervezet kialakítása érdekében felülvizsgáltuk és újradefiniáltuk a szervezeti egységek céljait és feladatait. Mint a legtöbb szervezeti átalakítás esetében, a változtatások itt is szükségképpen eredményeztek személyi változásokat is. Ezek a döntések nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy a cégcsoport szervezete egyszerűbb, átláthatóbb és mindenekelőtt versenyképesebb legyen.

Arról lehet tudni bármit, hogy mikor érkeznek az új vezetők és kik lesznek ők?

A mostani szervezeti átalakítás nagy mértékű változás az MVM-csoport életében, nagyon rég történt ekkora mértékű átalakítás, miközben a vállalat óriásira nőtt. Tehát mire beáll az új rendszer, az nem néhány nap.

Az új vezetők folyamatosan lépnek be, így május hónapban feláll a teljes menedzsment. Van, aki belülről érkezik, mások az MVM Csoporton kívülről.

Az ügyfélkapcsolati terület önálló vezérigazgató-helyettesi területként jelenik meg a jövőben, Deme Krisztián fogja betölteni a pozíciót. Krisztián már korábban is a cégcsoportban dolgozott és jelentős ügyfélkapcsolati tapasztalata van. Dr. Kiss Csaba termelési vezérigazgató-helyettesként irányítja majd az MVM Csoport erőművi portfólióját, míg Bally Attila műszaki vezérigazgató-helyettesként felel az MVM műszaki szolgáltatásaiért. Mind a ketten tapasztalt MVM-es felsővezetők. Szintén az MVM berkein belülről érkezik a menedzsmentbe Szappanos Sándor, aki támogatási és fejlesztési portfolió-menedzsment igazgatóként erősíti tovább cégcsoportunkat. Tamáska József lesz az általános vezérigazgató-helyettes, illetve Martini Réka fogja vezetni a stratégiai és tranzakciós igazgatóságot. Ők ketten a piacról érkeznek május folyamán, reményeim szerint friss szemléletet hoznak a cégcsoport működésébe.

Amikor a minisztériumi közleményben bejelentették, hogy Önt kérték fel az MVM Csoport élére, már abban is benne volt, hogy a külföldi terjeszkedés, annak dinamikus továbbvitele fontos feladatköre lesz. Közben éppen az imént említette, hogy gyors volt az eddigi növekedés és konszolidációnak kell következnie. Hogyan fér össze ez a kettő egymással: a konszolidáció és a dinamikus növekedés?

Ez nyilván egy kihívás, de azt is lehet látni, hogy Magyarországon elértük a növekedési lehetőségeink határát. Természetesen vannak még befektetési lehetőségek, de nagyságrendi ugrást azért az energetikában már nem tudunk elérni, így igazán „nagyot virítani” már csak nemzetközi szinten tudunk. Ezzel együtt is fontos, hogy a magyar működésünket konszolidáljuk, stabilizáljuk. Minden olyan esetben, amikor egy vállalatcsoport gyorsan nő, hatékonytalanság is megjelenik, illetve párhuzamosságok lépnek fel a szervezetben. Rengeteg olyan tanulsága van a válságnak, amelyeket be kell építenünk a működésünkbe, és most csak egyetlen területre utalnék: az ügyfélszolgálatok fejlesztésére.

Bőven van tehát tennivalónk itthon, de egyik szemünket a nemzetközi lehetőségeken kell tartanunk és meg kell ragadnunk minden olyan befektetési lehetőséget, amely a környező országokban adódik.

Az a célunk, hogy egy nemzeti bajnokból egy regionális bajnokká váljon az MVM Csoport, így Közép-Európa legnagyobb energetikai vállalatai közé tudjuk emelni a csoportot. Ma is van már egy jelentős érdekeltségünk az Innogy-n keresztül Csehországban, és ezt a tudást és tapasztalatot felhasználva szeretnénk a régióban tovább terjeszkedni.

Önálló energetikai tárca még nem volt Magyarországon, ez nyilván a kormányra háruló kihívások súlyát is jelzi. Milyen a kapcsolat az új Energetikai Minisztériummal, hogyan zajlanak az egyeztetések, és mennyire hatékonyak a döntéshozatali folyamatok a dinamikusan változó piaci környezetben?

Úgy látom, hogy nagyon szerencsés a mostani csillagállás, hiszen van egy nagyon erős Energiaügyi Minisztérium. A magyar történelemben önálló energetikai tárca nem volt még, ráadásul nemcsak felelős a magyar energetikai rendszerért, hanem egyúttal az MVM feletti tulajdonosi jogokat is gyakorolja. Az, hogy ezek egy kézbe kerültek, nagy előny.

Én azt várom, hogy a Minisztérium és a szakma, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal kiegészülve egy sokkal egyszerűbb viszonyrendszerben - igaz sokkal nehezebb piaci körülmények között - tud együtt dolgozni, mint bármikor, és ezzel együtt nagyon jó dolgokat tudunk együtt megcsinálni.

Olyan kérdéseket is kinyithatunk, amelyekre az elmúlt húsz-harminc évben nem tudtunk választ találni a különböző érdekek miatt. Most tehát egy sokkal egyszerűbb érdekkörben ezek az ügyek felvállalhatók, kinyithatók, akár a jogszabályok is módosíthatók.

A turbulens energiapiaci környezet indukálja ezeket az évtizedek óta ki nem nyitott kérdéseket, vagy önmagában az, hogy van most egy letisztult energetikai keretrendszer egy önálló energetikai tárcával?

Azt gondolom, hogy az igény ezeknek a bonyolult jogszabályoknak az egyszerűsítésére már régóta megvolt, a turbulens energiapiaci környezet ezeket csak felerősítette. Korábban mind hatósági, mind szabályozói oldalon sok érdekelt ült az asztalnál. Most létrejött egy egységes minisztérium, aki kész, képes és hajlandó is fejlesztéseket megfogalmazni és a javaslatokat kitárgyalni a szakmával.

Mi az MVM szerepe ezekben a változásokban, formálódó elképzelésekben?

Az MVM-nek az a feladata, hogy a minisztérium elé tárja a saját javaslatait, ahogy ezt az energetikai piac más szereplői is megtehetik.

Említette, hogy az egységes minisztérium kész felvállalni fejlesztési javaslatokat és kitárgyalni a szakmával. A kormányban ugyanakkor más miniszterekhez is tartoznak bizonyos energetikai részterületek, lát ebben bármiféle nehézséget?

Ez azelőtt is így volt, amikor még nem volt önálló Energiaügyi Minisztérium. Ebben nem látok problémát, a miniszterek egyeztetnek, és megyünk előre a végrehajtás útján.

Három hónapja van az MVM Csoport élén, így volt lehetősége felmérni az összetett tevékenységi kört. Melyeket látja a legfontosabb és legsürgősebb feladatoknak a cégcsoportban?

Az egyik ilyen az ügyfélközpontúság erősítése, az ügyfélszolgálatok színvonalának, kiszolgáló képességének a javítása.

Számomra különösen fontos, hogy az MVM Csoport egy ügyfélorientált vállalatcsoport legyen. A másik kiemelt feladatunk a profitabilitás, illetve az, hogy abszolút üzleti alapon működtessük a vállalatcsoportot,

és mindezt úgy, hogy egy hatékony, együttműködő keretrendszerben irányítsuk a leányvállalatokat.

Március elején úgy fogalmazott egy konferencián, hogy a lakossági rezsicsökkentési rendszer tavaly nyári átalakítása óta valószínűleg „olvasgatja mindenki a számláját, de szerintem senki se érti”, és utalt rá, hogy az MVM elkezdett kiépíteni egy országos ügyfélszolgálatot, hogy minden ügyfelük „ügyes-bajos problémáit megoldjuk, kezeljük”. Hogyan áll most az ügyfélszolgálati hálózat megerősítése, és mire számíthatnak ezen a téren a felhasználók?

Érdemes onnan kezdeni, hogy a háború és a szankciók, illetve az árak elszabadulása fókuszba helyezték az energetikát, és az történt, hogy mindenki elkezdett energetikával foglalkozni, így a tízmillió covid-specialista országából tízmillió energetikus országává váltunk. Energetikai jogszabályok sokasága zúdult a szakmára és az ügyfelekre is, ezért az ügyfélszolgálataink tavaly nagyon nagy nyomás alatt voltak.

A jó hír az, hogy kezd normalizálódni a helyzet az ügyfélszolgálatainkon, drasztikusan csökkent a nyitott ügyek száma, valamint elfogadható mértékűre csökkent a call-centerekben és a személyes ügyfélszolgálatokon a várakozási idő is.

Én magam is voltam ügyfélszolgálaton és tíz perc alatt ügyintézőhöz jutottam.

Ez minőségellenőrzési célú látogatás volt, vagy valamilyen személyes ügyét intézte?

Az előbbi, tehát nem ügyet akartam intézni, de azt gondoltam: tudnom kell, hogy mi történik az ügyfélszolgálaton, így elmentem, megnyomtam a gombot, és kivártam, hogy ügyintézőhöz jussak. Teszteltem, hogy hogyan működik a rendszer, és mennyi a várakozási idő.

A tíz perces várakozási időt elfogadhatónak tartja?

Igen, ez már elfogadható várakozási idő, de célunk, hogy ezt tovább csökkentsük. Ehhez nemcsak az ügyfélszolgálatainkat kívánjuk tovább fejleszteni, hanem a digitalizációs platformokat is, hiszen az a legkényelmesebb, ha otthon ülve tudjuk elintézni az energiaszámlával kapcsolatos ügyes-bajos dolgainkat. Erről szólt az április végéig futó kampányunk is, a kampány során elkészült videós tartalmainkban, amelyek a jövőben is elérhetőek lesznek, lépésről lépésre bemutatjuk az egyes ügyek online intézésének menetét.

Ügyfél és ügyfélszolgálat, profit és profitabilitás, illetve hatékony vállalati működés – ezekkel lehet leírni azt a célfüggvényt, ami mentén szeretnénk működni a következő időszakban.

Akkor ezen hármas célrendszer mentén haladjunk tovább! Az új lakossági rezsirendszer szempontjából a júliusi hónap fontos lesz, mert ekkor ér véget az első év, azaz ekkor látszik majd, hogy mely fogyasztó tudott az éves fogyasztásával alatta maradni az átlagfogyasztásként meghúzott határnak. Jelen tudása szerint várható-e az, hogy sok családfő a szívéhez kap majd a nyár végén, amikor meglátja a nagyobb befizetési kötelezettséget az éves elszámoló számlán? Vagy az elmúlt hónapok fogyasztási szintje alapján már mindenki kalkulálni tudott azzal, hogy hogyan áll a fogyasztási határhoz képest és fel tudott erre készülni? Összességében tehát mire számít ebben a nyári periódusban a be- és kifizetések terén?

A kedvezményes időszak végével nem állítunk ki elszámoló számlát, hiszen az éves leolvasások folyamatosan zajlanak az országban és azokat követik az éves elszámoló számlák. Így tehát önmagában azért, mert az egy éves kedvezményes időszak lejár, nem számítunk megnövekedett ügyfélmegkeresésre. A legnagyobb bizonytalanságot azt gondolom az jelentette mindenkinek a tavaly augusztus óta eltelt időszakban, hogy vajon beleférnek-e a kedvezményes sávhatárba, nagyon sokan emiatt keresték fel ügyfélszolgálatainkat.

Folyamatosan monitorozzuk a rezsihatár alatt fogyasztókat és azt látjuk, hogy gázban közel 80%, míg áramban közel 75%-a az ügyfeleinknek sávhatár alatt fogyaszt. Tehát az ő rezsijük lényegében nem változott és ezt a legtöbb ügyfelünk már látta is az elmúlt időszak során megkapott elszámolószámlájából.

Ettől függetlenül természetesen, akinek kérdése van a számlájával kapcsolatban, nyugodtan keresse fel megerősített ügyfélszolgálatainkat.

A megerősített ügyfélszolgálat mit jelent a számok nyelvén?

Négyszáz főt vettünk fel, és az ügyfélszolgálatainkon dolgozó kollégák teljes létszáma a legnagyobb országos ügyfélszolgálati szervezettel rendelkező társaságok közé emeli az MVM Csoportot. Ez is mutatja, hogy rengeteget teszünk azért, hogy az ügyfélszolgálataink kényelmesebbek, korszerűbbek, és minél ügyfélbarátabbak legyenek. Nemrég nyitottunk egy ügyfélszolgálati irodát Esztergomban, és a napokban is átadtunk egy kibővített nyitvatartású ügyfélszolgálatot Szerencsen.

A hármas célrendszer második fő területe a profit és profitabilitás, az üzleti alapokon való működés. Ez nyilván teljesen érthető stratégiai cél, csak hát a keretek nem feltétlenül teszik lehetővé. Itt arra gondolok, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében a rezsiszabályok megszabják, hogy a megvett energiát milyen áron értékesíthetik, és a 2022 első félévi beszámolóból is látszott, amely 81 milliárdos veszteséget mutatott, hogy a megvett energia tovább értékesítéséből nagyon jelentős vesztesége volt a cégcsoportnak. Hogyan tudja így teljesíteni a stratégiai célt az MVM Csoport, hiszen van egy szigorú keretrendszer, ami megszabja az árbevétel szerzésnek a lehetőségeit?

Egyetemes szolgáltatást nyújtóként a Rezsivédelmi Alapon keresztül kompenzációra vagyunk jogosultak, és ezért azok a veszteségek, amelyekre gondol, nem az MVM Csoportnál csapódnak le, hanem a Rezsivédelmi Alap finanszírozza ezeket.

Mindezeken túl az MVM Csoport stabil pénzügyi lábakon állt 2022-ben is. Egy nagyon robusztus pénzügyi keretrendszer állt a rendelkezésünkre, amelynek csupán egyik lába a költségvetésből kapott rezsivédelmi kompenzáció. Összességében a 2022-es évben a vállalatcsoport adózási utáni eredménye elérte a 72 milliárd forintot, ami a turbulens évre tekintettel nagyon-nagyon szép teljesítmény a vállalatcsoporttól.

Amennyiben továbbiakban is tudunk ebben a pénzügyi keretrendszerben és feltételrendszerben működni, akkor a stratégiánk megvalósításával a továbbiakban is hasonlóan jó eredményeket tudunk majd szállítani a tulajdonosunknak.

Tehát akkor az első félévi 81 milliárdos veszteség után a második félévi eredménytermelő képesség, illetve a rezsivédelmi kompenzáció együttese tudta elérni ezt a 72 milliárdos egész évi nyereséget?

Igen, és azt még tegyük hozzá: amellett, hogy az MVM Csoport egy stabil pénzügyi lábakon álló, eredményes, profitábilis vállalatcsoport, sikeresen tudta menedzselni a piacokon dúló válságszituációt. Minden egyes magyar háztartásnak jutott áram és gáz, tehát nem volt ellátásbiztonsági probléma, és nem kellett korlátozni a felhasználást. Az MVM Csoport hibátlanul hozta a kötelezőt a tavalyi év során is.

Említette, hogy a tavalyi egész éves adózási utáni nyereség egyik pillére a rezsivédelmi alapból kapott kompenzáció, és ezzel összefüggésben rendszeresen látjuk is a Közlönyben, hogy 100-150 milliárdos tételek mozognak. Az Ön meglátása szerint a befektetői és hitelminősítői kör hogyan tekint erre a megoldásra, milyen reakciókat szül?

Azt el kell mondani, hogy minden európai ország választott valamilyen utat arra, hogy milyen módon tudja megvédeni a fogyasztókat és a vállalati szektor egy részét a tavalyi ársokktól jogszabályokkal körbebástyázott megoldásokkal. Ezért én nem gondolom azt, hogy ezek a megoldások a hitelminősítőknek problémát okoznának.

A magyar esetben a reakcióra a legjobb indikátor az, hogy tavaly decemberben az MVM Csoport meg tudta őrizni a Fitch Ratings befektetési kategóriájú besorolását, a Standard and Poor’s pedig éppen a napokban adta ki a magyar szuverén adósságbesorolással megegyező, befektetési kategóriájú hitelminősítését (BBB-).

Tehát ezt úgy is mondhatjuk, hogy a vállalatcsoport által elvégzett munkát a hitelminősítők díjazták.

Emellett vannak terveink a finanszírozás bővítésére, így ha kimegyünk majd a tőkepiacra, és forrásokat akarunk bevonni, akkor ezt a minősítők majd értékelni fogják.

Akkor tehát arra készülnek, hogy finanszírozásukban külső, tőkepiaci forrásokra is támaszkodni fognak? Mit lehet ezekről a tervekről tudni?

Nagyon komoly banki kör finanszírozza az MVM Csoportot, a fent említett Rezsivédelmi Alapból érkező kompenzáció mellett. A tavalyi évben is jelentősen bővítettük a finanszírozási lehetőségeinket, mert 300 eurós gázár mellett elég jelentős finanszírozási teher hárult a cégcsoportra, de magabiztosan tudtuk venni ezeket az akadályokat. Emellett 2021-ben állami vállalatként elsőként a tőkepiacokon is megjelentünk, hiszen előbb volt egy 55 milliárd forintos növekedési kötvényprogramos kibocsátásunk, majd még ősszel volt egy 500 millió eurós devizakötvény kibocsátásunk is.

A tőkepiaci forrásbevonás az idei évben is az egyik vizsgált hosszútávú forrásbevonási alternatíva, amelyet az egyéb forrásbevonási lehetőségeink mellett vizsgálunk.

Célunk, hogy tőkepiacok aktív szereplői maradjunk, így megfelelő piaci körülmények között már akár a közeljövőben is újra a nemzetközi tőkepiacra léphetünk.

Ez forint, vagy devizaalapú kibocsátás lenne?

Devizaalapú.

Mi a mögöttes cél, amire ezt a tervezett forrásbevonást felhasználják majd?

Az MVM Csoport növekedésének és beruházásainak a finanszírozása. Általános jelleggel elmondható, hogy a Csoport finanszírozása mind lejáratok és hitelezők tekintetében egy jól diverzifikált forrásportfolión alapszik, célunk, hogy ezt a portfoliót növeljük.

Az is szándékunk, hogy a mai kor követelményeinek megfelelően a fenntarthatóság iránt mutatott elkötelezettségünk finanszírozási tevékenységünkben is megjelenjen, így

célunk, hogy finanszírozási portfolióinkat dedikált zöld forrásbevonással növeljük a jövőben akár zöld kötvény, vagy zöld hitelek révén.

A zöld források milyen projektek finanszírozásához kapcsolódnának konkrétan?

Naperőművi és hálózati kapacitásfejlesztési projekteket, illetve ha a jogi keretrendszer adott lesz hozzá, akkor szélerőműves beruházásokat. Emellett próbálunk a geotermiában is projektet létesíteni és üzemeltetni.

Számos megújuló energiás projekt tervünk van tehát, és azt gondolom, hogy ez vonzó lehet a befektetők számára.

Az MVM Csoport által termelt villamosenergia 82,7%-át már ma is CO2 semlegesen állítjuk elő, de ezt az arányt tovább kell növelnünk, hiszen közös érdekünk az, hogy csak a legszükségesebb mennyiségű energiát állítsuk elő nem környezetbarát módon. Emellett a zöld kötvénykibocsátás azt a célt is szolgálná, hogy biztosítsa a cégcsoport számára a szükséges forrást, amely ahhoz kell, hogy egy hagyományos energetikai nagyvállalat áttérjen egy zöldebb, környezetbarátabb nagyvállalati működésre. Ebben elkötelezettek vagyunk.

A beáramló vételi ajánlatok összegéhez igazítják majd a zöld projektek keretét, vagy így is, úgy is megvalósítják ezeket, csak legfeljebb más forrásokból?

Ahogy említettem, elkötelezettek vagyunk az energiamixünk zöldítése mellett és konkrét elképzeléseink vannak a megújuló energiás projektek terén, ezeket így is, úgy is megvalósítjuk. Emellett a hazai ellátásbiztonság érdekében van még két másik fontos feladatunk is, egyik a CCGT erőművek megépítése, a másik pedig a Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő-hosszabbításához kötődik. Utóbbi nemcsak egy „egyszerű” üzemidő-hosszabbítási projekt, hanem egy ahhoz kapcsolódó biztonsági és hatékonyságnövelési beruházási program is.

Ez nagyon szerteágazó beruházási feladatrendszer, így felmerül a kérdés, hogy egyszeri tőkepiaci megjelenést terveznek rá, vagy rendszereset, hogy befektetői bázist szélesítsenek és benchmarkot is építsenek?

Mi azt látjuk, hogy a jelenlegi forrásaink elegendőek a felvázolt beruházási programok végrehajtására, de rugalmasságra is törekszünk. Emellett számolunk az uniós helyreállítási pénzek, tehát az RRF 1 és RRF 2 beáramlásával is (tehát a támogatási és hitel láb beáramlásával is - a szerk.).

Azt gondoljuk, hogy egy nagyon robusztus finanszírozási szerkezete van az MVM Csoportnak, amellyel az elképzeléseink megvalósíthatók. Ha lesznek további projektjeink, akkor jövőre és két év múlva is ki fogunk menni a tőkepiacokra.

A tavalyi évi energiaárak nagyon jelentősen megnövelték a likviditási szükségletet és olyan forgatókönyveket futtattunk, amelyekről néhány éve sosem gondoltuk, hogy ilyen előfordulhat. A volatilis árkörnyezet megtanította számunkra, hogy kellően nagy tartalékkal tervezett forrásállomány álljon rendelkezésünkre.

Említette a CCGT témakört, azaz a rendszerszinten rugalmas termelést biztosító kombinált ciklusú gázturbinás erőművek megépítését, amelyet Orbán Viktor kormányfő is bejelentett, és utána meg is indította az MVM Csoport a feltételes közbeszerzési eljárásokat. Melyek azok az okok, amelyek ezeknek az 500, illetve 650 MW-os kapacitásúra tervezett erőműveknek a megépítését szükségessé teszik a Tiszai Erőmű, illetve a Mátrai Erőmű területén, és mi lesz a beruházások időhorizontja, azaz mikor állhatnak ezek termelésbe?

Számos tényező indokolja ezeknek a rugalmas erőműveknek a megépítését. Az egyik az, hogy Magyarország 2012 óta nem épített nagy teljesítményű alaperőművet, emellett az ország erősen importra szorul villamos energiából. További fontos tényező az elektrifikáció, azaz egyre inkább növekszik a villamosenergia-igény, hiszen próbáljuk a fosszilis tüzelőanyagokat háttérbe szorítani az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése miatt. Harmadszor meg kell említeni, hogy a megújuló, azaz nap-és szélenergiát hasznosító energiatermelők időjárásfüggők, azaz meglehetős bizonytalanságot hoznak be a villamosenergia-rendszerbe, hiszen nem tudjuk befolyásolni, hogy mikor süt a nap és mikor fúj a szél, ez pedig indukál egy kiegyenlítőenergia szükségletet. Így tehát rendszerszinten szükségünk van olyan rugalmas termelést biztosító erőművekre, és ezekből a kombinált ciklusú gázturbinás erőművek jelentik az elérhető legjobb technológiát, amelyek alaperőműként is működnek, illetve rendszerszinten rendelkezésre álló gyorsindítású kapacitásként kiegyenlítőenergia előállítására is képesek.

A magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsága érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy a megújuló energiatermelési képesség mellé felépítsünk egy kiegyenlítő energiát nyújtó erőművi platformot is.

Mindezeken felül van egy energiaszuverenitási kérdés is, azaz jó lenne a villamosenergia-importunkat megszüntetni, és az újra iparosításból eredően is van egy olyan villamosenergia igény, ami nagy erőműveket kíván a magyar energiaszektortól.

Nincs is más választás, mint a CCGT erőművek?

A kiegyenlítő energiát szinte mindenhol a CCGT erőművek adják Európában, ezért nincs is nagyon más választás, mivel nincs más olyan technológia, ami nagyon gyorsan szabályozható fel és le. Konkurensek lehetnének még az energiatárolók, illetve az akkumulátorok, de ezek a technológiák még nem elérhetők, illetve nem ilyen volumenben érhetők el, és jelen pillanatban még nem megfizethetők.

Most tehát még a pilot szakaszban vagyunk, próbáljuk behozni az akkumulátorokat a kiegyenlítő energiába, de fontos tudni, hogy az akkumulátorok kiegyensúlyozó képessége jelenleg 2-4 óra, míg a CCGT erőmű addig megy, ameddig kell. Emellett az is fontos, hogy a gázellátásunk kapcsán Magyarország egy hosszú távú szerződéssel rendelkezik, illetve jelentős mértékű tárolókapacitásaink vannak, amelyekre meglehetős biztonsággal lehet építeni ilyen erőművi portfoliót.

A megemelkedett gázár környezetben vannak olyan kritikák, amelyek szerint nem bölcs döntés alaperőműként futtatni ezeket az új gázerőműveket, márpedig a várható áramigény növekedés mellett nagyon úgy tűnik, hogy ezeket elsősorban alaperőműként fogják használni, és csak időnként fogják kiegyenlítő kapacitásként. Mit gondol ezekről a kritikákról, amelyek az üzemeltetés költség oldalára vonatkoznak?

A válasz attól függ, hogy hogyan alakul majd a gázár. Egy megemelkedett árkörnyezetben ezek nyilván drágábban működő erőművek lesznek, de ha a gázár megemelkedik, akkor a kőszén ára is megemelkedik, mint ahogy az meg is történt. Azt is lássuk be, hogy ezek a gázerőművek sokkal kevésbé környezetszennyezőek, mint a ma meglévő és egyébként Nyugat-Európában csúcsra járatott széntüzelésű erőművek, és ami miatt tavaly valószínűleg csúcsra ért a szén-dioxid kibocsátás is Európában.

Emellett az is fontos, hogy a CCGT technológia 66 százalékos hatékonysággal működik, tehát

a ma elérhető legjobb technológiát fogjuk idehozni a három erőműbe, amelyekkel jelentős szén-dioxid kvótamegtakarítás érhető el ahhoz képest, mintha egy szlovák, vagy lengyel széntüzelésű erőműtől importálnánk a villamos energiát.

Tehát azt gondolom, hogy kvótamegtakarítást fogunk a folyamat végén látni, és az teljesen egyértelmű, hogy kell a rugalmasság a magyar villamosenergia rendszerbe.

Ez azokra a felvetésekre is reakció, hogy ott van a Mátrai Erőműnél a lignitvagyon, és miért nem azt használjuk? Tehát bejönnek a környezetvédelmi szempontok és az, hogy a Mátrai Erőművet is csak záros határideig működtethetjük, így a stratégiai gondolkodásban egyszerűen túl kell lépni a lignitvagyonon?

Azt gondolom, hogy igen. A Mátrai Erőmű egy 60-70 éves erőmű, bőven a hasznos élettartamán túl működtetve. Egy új szénerőmű építése jóval drágább lenne a kombinált ciklusú gázerőműveknél, a hatékonysága is jóval alacsonyabb lenne, ráadásul az operatív működés erősen függ a szén-dioxid kvóta árától.

Ahogy kezdett kitavaszodni, és megugrott a folyamatosan növekvő naperőművi kapacitás termelése, még a paksi alaperőművet is le kellett szabályozni, miközben nem erre hivatott.

A felfutó naperőművi termelés azt eredményezi, hogy vannak olyan rövid időszakok, amikor Magyarország nettó importőr helyett nettó exportőrré válik és ez nyilván összefügg Paks leszabályozásával.

A Paksi Atomerőmű kulcsszereplője a magyar villamosenergia rendszernek, hiszen a hazai ellátás negyven százalékát biztosítja, és valóban igaz, hogy alaperőmű, tehát nem kiegyensúlyozásra tervezték, de valamilyen kismértékű rugalmassága azért van.

Ez azt jelenti, hogy a rendszerirányítás utasítására le lehet szabályozni húsz-ötven, akár hetvenöt megawattal is, ha olyan a piaci árkörnyezet.

Hogyan lehet így a folyamatosan ingadozó termelés mellett végrehajtani az atomerőmű üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos vizsgálatokat és majd magát a munkát, amely vizsgálatokra tavaly decemberben megadta a parlament a felhatalmazást?

Az Országgyűlés döntése után felállítottunk egy projektcsapatot, ami megtervezi az üzemidő-hosszabbítás menetrendjét, és összeállít egy költségvetést is. Ez a munka már elkezdődött, így nagyságrendileg látjuk a kereteket.

Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy az üzemidő-hosszabbítást tíz, vagy húsz évre kérjük meg. Ez egy nagyon alapos felmérő munka, amelynek számtalan al-munkacsoportja van, ami azt célozza, hogy ne csak üzemidő-hosszabbításra kerüljön sor, hanem a biztonsági rendszerek és az erőmű hatékonysága is javuljon.

Pakson a nagyjából negyven éve működő erőművi blokkoknál most van a megfelelő pillanat arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy milyen technológiai, biztonsági és hatékonyságot javító beruházásokat kell végrehajtanunk ahhoz, hogy a 2037-ben lejáró utolsó erőművi engedély után a Paksi Atomerőművet a következő húsz évben üzembiztosan tudjuk a magyar villamosenergia ipar szolgálatába állítani.

Az erőmű hatékonyságnövelése kapcsán mire céloz? Nőne az egyenként 500 MW-os blokkok névleges kapacitása a beruházások hatására?

Egy atomerőművi blokk teljesítménye hivatalosan már most meghaladja az 500 MW-ot (az összkapacitás 2026,6 MW), ami a szekunder köri gőzturbinák fejlesztésének köszönhető. De arra is gondolok, hogy ha például egy negyven éve működő generátort kicserélünk egy hatékonyabbra, akkor lehet, hogy az atomerőmű teljesítménye is nőni fog, nem radikálisan, hanem például tíz-húsz megawattal. Ennek pontos mértékét egyelőre nem tudjuk, de azt igen, hogy biztonságos, korszerű technológiát szeretnénk beépíteni az erőmű egyes részeibe, ami üzembiztosan tudja kiszolgálni az addigra már hetvenéves erőművet, amikor majd 2057-ben leállítjuk.

Ha már ilyen távoli időhorizontot említett, visszatérve a CCGT erőművekre, ott mi az időhorizont a termelésbe állásra?

A CCGT erőműveket 2027 elejére szeretnénk üzembe állítani, és ehhez az kell, hogy az idei év vége körül lássuk a közbeszerzések győzteseit, akikkel a jövő év elején szeretnénk elindítani a kivitelezési munkálatokat. A megvalósításra nagyjából három év kell, és így tudnak majd 2027 elejétől szépen fokozatosan belépni ezek az erőművek a magyar villamosenergia-rendszerbe.

A Tiszai Erőműnél két gázerőművet építenek egymás mellett, így felmerül a kérdés, hogy azokat egyszerre csatlakoztatnák a rendszerbe, vagy valamilyen elcsúsztatással?

A három erőművet három különböző időpontban kapcsolnánk rá a magyar villamosenergia-rendszerre. Én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, ha negyedéves különbségekkel tudna ez megtörténni, de ez nyilván majd a közbeszerzéseken beérkező ajánlatok tartalmától, illetve a nemzetközi generátor és turbina szállítási kapacitásoktól, továbbá a magyar építőipari kapacitásoktól is függ.

Az MVM rendezvényén Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter világossá tette, hogy nem lehet csúszás az energiatermelési kapacitások felfuttatásában, mert „nagy blamázs lenne”, ha például a CATL-nek esetleg azért kellene elmennie Magyarországról, mert 3 év múlva nem tud olyan áramellátáshoz jutni, ami a termeléséhez kell. Így tehát az egész FDI-vonzási stratégia azon múlik, hogy a betelepülő és itt lévő cégek áramigényét gond nélkül ki tudjuk-e szolgálni. Éppen ezért kérdezem, hogy a három gázerőmű 2027 eleji fokozatos hálózatra kapcsolása mennyire tekinthető feszes menetrendnek?

Ezek elég feszes projektek, de fontos látni, hogy a pontos menetrendet csak akkor tudjuk megtervezni, ha az ajánlatok a kezünkben vannak, hiszen ahogy említettem: nemzetközi turbina és generátorgyártók szállítási ütemezésétől is függ a megvalósítás pontos üteme.

Az MVM Csoport megújuló energia portfoliójának növekedési üteméről és céljairól mit lehet tudni? Említette, hogy a zöld devizakötvényből bevont forrást ilyen célokra fordítják.

Ma az összes megújuló kapacitásunk nagyságrendileg 300 megawatt, és ennek a növelését tervezzük. Jelenleg is zajlik egy tenderünk, amelynek nyomán Kecskemét közelében telepítenénk egy naperőmű parkot; emellett több akvizíciós lehetőséget is vizsgálunk.

Tehát akkor mégsem annyira korlátozottak az MVM Csoport hazai növekedési lehetőségei, hiszen például akvizíciókon keresztül látnak lehetőséget a bővülésre?

A 300 megawatt megújuló energiás kapacitással az MVM Csoport piaci részesedése hét százalék körüli, van még terünk bővülni.

Milyen akvizíciós lehetőségeket látnak a megújuló energiás piacon, amelyek segíthetnek növelni a piaci részesedésüket?

Vannak például eladó napelem parkok, ezeket meg fogja vizsgálni az MVM Csoport, hogy meg tudjuk-e venni, és hatékonyan tudjuk-e üzemeltetni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az egyik december eleji Kormányinfón azt mondta, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter azzal a feltétellel vállalta el a miniszterelnök felkérését, hogy a jelenleg 330 megawattos magyarországi szélerőmű kapacitás bővül. Mi az, amit ezen a téren lát, és ami ebből az MVM Csoportra hárul, mint feladat?

Mi inkább lehetőséget látunk ebben, nem feladatot, de megvárnánk a jogszabályt.

Szeretnénk szignifikáns szereplők lenni a szélerőművek piacán.

Ma is működtetnünk Sopron környékén szélerőműveket, tehát megvan a tudásunk, a technológiánk és a high-tech irányítóközpontunk ezen a téren. Ha változik a jogszabály, akkor meglévő csatlakozási pontokon keresztül tudunk gyorsan szélerőműveket beépíteni. Előbb azonban nézzük meg, hogy mit fog pontosan tartalmazni a jogszabály, és akkor lehet érdemben becsléseket tenni arra, hogy mennyi kapacitás épülhet fel Magyarországon és ebből mi mennyit tudunk vállalni mi, mint MVM Csoport.

Ha már a hálózati csatlakozást említette, mit gondol, megszűnhet a közeljövőben a betáplálási stop?

Amikor évtizedekkel ezelőtt megtervezték a hálózatot a mérnökök, akkor egy egyirányú áramlással számoltak, de a naperőművek felfutása miatt egy ellenirányú áramlás indul el a hálózatokon, és erre általában nincsenek felkészítve a hálózatok és ez az, ami a DSO-kat és a MAVIR-t is kihívások elé állítja.

Az Energiahivatal jelenleg vizsgálja, és nyár végéig tesz javaslatot arra, hogy miként kerülhet sor a betáplálási kötelezettség fokozatos kivezetésére.

Ahhoz, hogy a csatlakozási stop megszűnjön hálózatfejlesztések is szükségesek. A DSO-k dolgoznak a kapacitásproblémák megoldásán, a különböző beruházási programok folyamatosan futnak. Az MVM is komoly beruházásokat indított, amelyek egy részét RRF forrásokból finanszírozzuk.

Azt még érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a valóságban nem megállt a lakossági naperőmű csatlakozás, hanem éppen ellenkező a helyzet, ugyanis a beérkezett igények számossága meghaladja a korábban tapasztaltat és ezek kezelése ütemezetten zajlik.

A hálózatfejlesztés tehát kulcskérdés, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy a magyar hálózat robusztus, stabil keretrendszer, amely megbízhatóan képes kiszolgálni a fogyasztók és a termelők széles körének igényeit.

További feladatok és kihívások is vannak az MVM Csoport számára például a hazai gázkitermelés felfuttatásában. Ezen a téren most hol állunk és mire számíthatunk? A februári eseményen úgy fogalmazott, hogy „menet közben jön meg az étvágy”.

Nyékpusztán február óta az első kutunk megbízhatóan termel.

Most fúrjuk a második kutat, a fúrófej négyezer méter mélyen jár és azt reméljük, hogy egy-két héten belül eléri azt a mélységet, amelyről a kitermelés megkezdhető, és akkor a második kutunkat is üzembe tudjuk helyezni.

Ezeken felül további kútfúrásokat is tervezünk abban a körzetben.

Azt is fontos hozzátenni, hogy az MVM egy stratégiai befektetővel, egy amerikai koncesszió tulajdonossal dolgozik együtt, tehát egy közös vállalkozása van a két társaságnak. Mi ebben jó potenciált látunk a következő időben és egy fontos fejlesztési feladat is.

Az interjú elején említette, hogy az MVM Csoport milyen sok cégből áll. Hogy látja: az ESG szempontok és a fenntarthatóságra törekvés mennyire fontos prioritás a cégcsoport számára?

Nagyon örültem, amikor ide kerültem, mert azt láttam, hogy az ESG kérdéskörével már komolyan foglalkozik az MVM Csoport, ami azt jelenti, hogy egy ESG stratégia végrehajtása zajlik. Ez is mutatja, hogy nem követjük ezeket a trendeket, hanem az élvonalban vagyunk, miközben számtalan olyan energiavállalatról tudok, amelyek nem nagyon foglalkoznak az ESG kérdéskörrel.

Mi viszont komolyan vesszük a témakört és a zöld átmenetet is. Ezért van az, hogy számtalan zöld beruházása van a csoportnak. Hiszünk az elektrifikációban, üzemeltetünk egy mobiltöltő hálózatrendszert, a megújulók kivitelezésében élen járunk, így számunkra az ESG kulcskérdés. Ezt mutatja az is, hogy felállt egy ESG csapat, amelyet a közeljövőben megerősítünk, és az ő feladatuk az, hogy a cégcsoport minden szegmensében implementálják az ESG irányelveket.

