Csúnyán megütötték az OTP-t a nap végére

Portfolio 2023. május 10. 17:15

A nemzetközi hangulat ma gyakorlatilag végig negatív volt, miközben a befektetők várták az amerikai inflációs adatot, majd a délután megjelent, és egyébként a vártnál jobb adatra jött is egy kisebb felpattanás, viszont ez nem bizonyult hosszú életűnek, és nem sokkal később újra lefordultak az európai tőzsdék, valamint az amerikai indexek kezdeti lendülete is alábbhagyott. A rossz nemzetközi hangulat alapján tehát nem meglepő, hogy a magyar tőzsde is mínuszban zárt, amiben főleg az OTP esése játszott szerepet. A bank ma hajnalban tette közzé az első negyedéves számait, amelyek a várakozásoknál jobbak lettek, viszont az elmúlt hetekben látott, több mint 16 százalékos emelkedés után már számítani lehetett egy jelentősebb profitrealizálásra, ezt láttuk ma.