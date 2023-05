Itt a Microsoft újabb nagy húzása, alaposan felturbózzák a Teams-t

A Microsoft egy meg nem nevezett összeget fektetett be a londoni székhelyű Builder.ai start-upba, amely "no-code" és "low-code" platformokat kínál alkalmazások építéséhez és kezeléséhez - írja a CNBC . A befektetéssel a cél, hogy a Microsoft intergrálja a Builder.ai saját AI eszközét a Teamsbe, hogy azon keresztül üzleti alkalmazásokat építhessenek a felhasználók.

A 2017-ben alapított Builder.ai profilja, hogy a szoftvere segítségével bárki - a megfelelő techológiai képzettség, vagy kódolási ismeretek nélkül - alkalmazásokat fejleszthet és kezelhet. A partnerség révén a Microsoft azt tervezi, hogy a Builder.ai mesterséges intelligencia alapú asszisztensét, "Natashát" integrálja a Teams videó- és csevegőszoftverbe, hogy az ügyfelek a platformon belül üzleti alkalmazásokat építhessenek.

Közölték azt is, hogy a Builder.ai a Microsoft AI-algoritmusait fogja felhasználni, hogy Natasha hangja emberibb legyen. Az üzlet révén a Builder.ai és ügyfelei hozzáférhetnek a Microsoft Azure felhőalapú eszköz- és szolgáltatáscsomagjához, beleértve az OpenAI-val kötött megállapodás keretében kínált AI-szolgáltatásokat is. Emellett a Microsoft Azure platformon működő fejlesztők a Builder.ai szakértői hálózatát is igénybe vehetik majd.

A befektetés újabb jele annak, hogy a Microsoft jelentős növekedési lehetőséget lát a mesterséges intelligencia terén. A vállalat nemrég 13 milliárd dollárt fektetett a ChatGPT mögött álló OpenAI-ba, majd a cég szoftverét beépítette a Bing keresőmotorjába és az Office alkalmazásokba is. A Builder.ai ügylettel egyébként nem lép új területre a cég, hiszen a Microsoftnak van saját, kód nélküli alkalmazásfejlesztési eszköztára. A Builder.ai üzlettől a cég azt várhatja, hogy további kompetenciákat szerez a területen, és egy komplexebb szolgáltatást fog tudni nyújtani.

A befektetők szemmel láthatóan díjazzák a Microsoft AI-erőfeszítéseit, hiszen részben ennek is köszönhető a cég részvényárfolyamának 28 százalékos idei ralija. Összehasonlításképp az S&P 500 idén 7,3 százalékot, míg a Nasdaq Composite 16,4 százalékot emelkedett, tehát mindkét benchmarkot megverte a tech óriás.

Címlapkép: Shutterstock