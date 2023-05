Újabb veszteséges negyedévet zárt a Masterplast

Veszteséges negyedév

Veszteséges negyedévet zárt a Masterplast, ami nem okozott meglepetést annak fényében, hogy a cég elnöke és vezérigazgatója, Tibor Dávid nemrégiben a Portfolio-nak nyilatkozva elmondta, hogy az év első fele veszteséges lehet. Az első negyedéves bevétel több mint a negyedével csökkent az előző év azonos időszakához képest, és már EBITDA-szinten is veszteséges volt a cég, szemben a negyedik negyedévvel, amikor az EBITDA még pozitív eredményt mutatott.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 1Q 22 1Q 23 változás Értékesítés árbevétele 51510 37602 -27,0% EBITDA 5235 -2032 -- EBITDA-szint 10,2% -5,4% -15,6pp Üzemi eredmény 3907 -3417 -- Üzemi eredményszint 7,6% -9,1% -16,7pp Pénzügyi eredmény -187 -2727 -- Adózás előtti eredmény 3720 -6129 -- Adózott eredmény 3218 -5837 -- EPS (EUR) 0,23 -0,35 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

Az építőipari piac jelentős visszaesése, az alacsonyabb kereslet hatására a társaság árbevétele 27 százalékkal csökkent a bázishoz képest az első negyedévben.

A globális energiaválság, a fokozódó infláció és a kamatkörnyezet romlása erősen hatottak az építőiparra a társaság piacain. A tavalyi utolsó negyedévtől az új építések piaca európai szinten látványosan csökken, napjainkra pedig már a felújítási szegmensben is jelentős visszaesés tapasztalható, a támogatott épületfelújítási programok kifutása, illetve az új programok indításának elhúzódása miatt kivárás jellemzi a piacot. Mindezeknek tulajdoníthatóan kiélezett versenyhelyzet alakult ki az építőiparban, az árak jelentősen lecsökkentek – közölte a Masterplast.

A múlt negyedévtől kezdődő iparági recesszió következtében a felújítási piachoz kötődő hőszigetelő anyagok termékcsoportban és az új építések piacához kapcsolódó termékcsoportokban egyaránt csökkent a forgalom:

A felújítási piac kiváró magatartása okán 21 százalékkal csökkent a legnagyobb hányadot képviselő, a bevételek több mint felét adó, nagyrészt saját gyártású termékeket magába foglaló homlokzati hőszigetelő rendszerek termékcsoport árbevétele. A termékcsoporton belül erős volt a homlokzati ragasztók forgalma, míg a többi termék árbevétele elmaradt az egy évvel korábbitól.

A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 20 százalékkal alacsonyabb értéken zárt a 2022-es év azonos időszakához viszonyítva.

A szárazépítészeti rendszerek termékcsoport első negyedéves forgalma 37 százalékkal csökkent a év/év alapon. A gipszkarton lemez eladások és a szárazépítészeti profilok árbevétele egyaránt elmaradt az egy évvel korábbitól.

A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban az első negyedéves forgalom 27 százalékkal alakult egy évvel korábbi első negyedéves érték alatt. A termékcsoporton belül az ásványgyapot értékesítés kisebb mértékben, a vízszigetelő anyagoké, valamint a habfólia értékesítésé jelentősen visszaesett a bázishoz képest.

Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 23 százalékkal a bázis szintje alatt alakult.

Az ipari alkalmazások termékcsoport, amely magában foglalja az egészségügyi termékeket is, 49 százalékos forgalomcsökkenést könyvelt el. Az egészségügyi termékek forgalma a bázis szintjén alakult, a csomagolóipari termékek és a nem stratégiai alapanyagkereskedelem forgalma egyaránt jelentősen visszaesett.

Az egyes régiók közül a Masterplast legnagyobb súlyú, magyarországi piacán 35 százalékkal zuhant az árbevétel év/év alapon. A legtöbb országban kétszámjegyű bevételcsökkenésről számolt be a vállalat, különösen nagy volt a visszaesés Olaszországban, ahol 53 százalékkal csökkent a bevétel, valamint Németországban, ahol 41 százalékos volt a visszaesés.

Kivételt képezett Lengyelország, Horvátország és Ukrajna, ahol 12, 38 és 4 százalékkal emelkedett az értékesítés az egy évvel korábbi szintről.

Lengyelországban szignifikánsan nőtt a homlokzati termékcsoport árbevétele, különösen az üvegszövet eladások alakultak jól a bázishoz képest és jól teljesített az építőipari kiegészítők termékcsoport is. A horvát piacon a homlokzati hőszigetelők, illetve az egészségügyi termékeladás révén az ipari alkalmazások termékcsoportokban erőteljes növekedést ért el a vállalat. Ukrajnában a növekedés elsősorban a nyugati területek teljesítményének volt köszönhető.

A kiélezett versenyhelyzetben a vállalat jelentős margin csökkentéssel tudta értékesíteni a korábban magasabb áron beszerzett alapanyagból gyártott készleteit, illetve a gyártókapacitások alacsonyabb kihasználtsága is negatívan hatott a jövedelmezőségre. Az alacsonyabb árbevétel, továbbá a magasabb áron beszerzett készletek és a megnövekedett gyártási (jellemzően energia) költségek hatására a kereskedelmi árréstömeg csökkent az első negyedévben.

Az első negyedév már az EBITDA szintjén is veszteséges lett, 2 millió eurós mínusszal zárta az időszakot a Masterplast.

A működési költségek közül a béremelések ellenére mintegy 4 százalékkal csökkentek a vállalat személyi jellegű ráfordításai. A cég elbocsátásokba kezdett, amelynek során 200 fős leépítést visz véghez.

A beruházások finanszírozására eszközölt kötvénykibocsátások és hitelfelvétel következtében növekedtek a vállalat kamatráfordításai. A csoport számára kedvezőtlen a forint erősödése, így a pénzügyi műveletek egyéb eredménye soron a deviza alapú követelések és kötelezettségek átértékeléséből származó, nem realizált árfolyamveszteség is elszámolásra került 2023 első negyedévében és 2,1 millió eurós mínuszt könyvelt el a cég a pénzügyi eredmény soron.

Az adózott eredmény szintjén 5,8 millió eurós veszteséggel zárt a Masterplast.

Mit mond a menedzsment?

A gyorsjelentést követő közleményében a Masterplast megerősítette, hogy a cél, hogy nyereséggel zárják az idei évet.

A hatékonyságjavító intézkedéseinket elindítottuk, az átalakításokat, átszervezéseket megkezdtük. A célunk, hogy az év első felében felhalmozódó veszteségeket az év végére ledolgozzuk és 2023-at is nyereségesen zárjuk

- közölte Tibor Dávid.

A cég szerint a korábbi eredményrontó hatások az év során fokozatosan kifutnak, miközben az optimalizáló intézkedések pozitív hatásai megjelennek és folyamatos javulás mellett, az év végére –a jelenlegi keresleti szint mellett is pozitívba fordul a vállalat eredményessége. A negyedéves jelentés szerint a költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően éves szinten 2 millió eurós megtakarítást érhet el a társaság.

A piac kilátásaival kapcsolatban Tibor Dávid hozzátette, hogy

Az építőipar, a jelenlegi inflációs és kamatkörnyezetben egy általános keresleti visszaeséstől szenved, de ez is átmeneti, a gazdaságot fékező hatások kifutásával együtt a mi piacaink is fokozatosan normalizálódnak majd. Nekünk már ez is elég lesz, mert extra külső környezeti támogatás nélkül is képesek vagyunk a profitábilis működésre. A várható európai épület energetikai felújítási programok elindulása pedig jelentős többleteredmények elérését teheti majd lehetővé számunkra. Továbbá a 2026-ig tartó időszakban számolhatunk Ukrajna újjáépítéséhez szükséges hatalmas anyagigényekkel is.

Középtávra kitekintve a REPowerEU terv és „Fit for 55%” klímavédelmi csomag nyomában várható, az épületállomány felújítását célzó új európai épületenergetikai programok elindulása pedig erőteljes extra keresletbővülést vetít előre a hőszigetelő termékekre Európában. A vállalat középtávú üzleti kilátásai ezért tovább erősödtek, és a tervek szerint a Masterplast 2024-től a visszatérhet a korábbi növekedési pályájára, ami után 2026-ban az éves adózott profit meghaladhatja a 30 millió eurót - közölte a cég.

Hozzátéve, hogy a társaság folytatja a növekedési pályát megalapozó intenzív beruházási stratégia megvalósítását, így 2023 végére 3 országban, 6 saját hőszigetelőanyag gyártóüzemmel fog rendelkezni.

Az árfolyam

A Masterplast árfolyama idén 33 százalékot esett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX eközben 5 százalékot emelkedett az év eleje óta.