Elromlott a tőzsdei hangulat Amerikában

A kereskedés utolsó két órájában belehúztak a részvények, de a pénteki kereskedést így is mínuszban zárták a vezető amerikai részvényindexek: a Dow 0,03%-os, az S&P 0,16%-os, a Nasdaq 0,35%-os csökkenéssel fejezte be a napot. A regionális bankok továbbra is alulteljesítők voltak, hiszen a velük kapcsolatos aggodalom nem múlt el, az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos félelem pedig kifejezetten erősödött. A hetet végül a Nasdaq tudta csak emelkedéssel (+0,4%) zárni, a Dow ezzel szemben 1,1%-os, az S&P 500 0,3%-os értékvesztést könyvelt el az előző péntekhez képest.