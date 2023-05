Mire készül a Ryanair? Gigaüzletet kötött a Boeinggel

Portfolio 2023. május 13. 07:00

Történelmi jelentőségű esemény történt a héten a repülőgépiparban: a Boeing a valaha volt egyik legnagyobb megrendelését kapta meg az egyik fontos partnerétől, az itthon is jól ismert Ryanairtől. Az európai fapados légitársaság szemmel láthatóan bízik a turizmus járvány utáni visszapattanásában, hiszen akár 300 darabot is megvenne a Boeing legnagyobb, 737 Max 10 típusú repülőgépéből. Technikailag nem fix a 300 darabos megrendelés, hiszen ennek csak a fele, vagyis 150 darab, ami biztos vétel, és ugyanennyi repülőgépre van opciója a Ryanairnek. Viszont a teljes megrendelés listaértéke így is 40 milliárd dollár, amivel ez a történelem egyik legnagyobb értékű repülőgép-megrendelése.