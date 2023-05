Kijöttek a számok: rengeteg gázt és áramot spórolt meg Magyarország a fűtési szezonban

A földgázfogyasztás a tavaly október közepétől idén április közepéig tartó időszakban az eggyel korábbi fűtési szezonhoz képest 24,5 százalékkal, a felhasznált villamos energia mennyisége 7,5 százalékkal csökkent Magyarországon – közölte az összegző adatokat csütörtökön reggel az Energiaügyi Minisztérium. Gázból ez 2 milliárd köbméteres, áramból 1900 gigawattórás megtakarítást jelent.

A tárca összesítéséből az alábbiak olvashatók ki saját kiegésztéseinkkel:

A lakosság 22,4 százalékkal, a gazdaság pedig 26 százalékkal fogyasztott kevesebb földgázt 2022. október 15. és 2023. április 15. között, mint a megelőző azonos időszakban. Ennek eredőjeként jött ki a bevezetőben jelzett 24,5 százalékos országos csökkenés.

Arra is utal a közlemény, hogy a KSH kalkulációja szerint a háztartások felhasználása mintegy 750 millió köbméterrel, 2,5 milliárd köbméterre, az ipari és intézményi szereplőké közel 1,25 milliárd köbméterrel, 3,4 milliárd köbméterre csökkent az októbertől áprilisig tartó fűtési szezonban.

Így tehát a két szegmens együtt mintegy 2 milliárd köbméternyi gázt spórolt meg az előző fűtési szezonhoz képest. Bár a mostani közleményben nincs benne, de Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy közelmúltbeli interjúban jelezte, hogy a spórolás következtében a tavalyi egész éves földgázfogyasztás 9,5 milliárd köbméterre csökkent a megelőző évi 11 milliárd köbméter felettről.

Az MVM Csoport adatszolgáltatásán alapuló számítás villamos energiából 7,5 százalékos, nagyságrendileg 1900 gigawattórás megtakarítást mutat a teljes fűtési szezon hat hónapjára.

A komoly gáz- és áramfelhasználás spórolásról rendszeresen írtunk mi is a különböző statisztikák alapján:

A komoly gáz- és áramfelhasználási spórolást három főbb okkal magyarázza a tárca:

egyrészt az enyhe időjárással, ami eleve jócskán segített a kevesebb energiafelhasználásban,

másrészt a kormányzati takarékossági intézkedésekkel, amely kapcsán utal rá, hogy mintegy száz központi hivatali épületben a felére csökkentette a kormány a gázfelhasználást,

harmadrészt a megnövekedett árakból is adódó tudatosabb fogyasztói magatartással (lakossági és céges rezsirendszer változása, piaci árak elszállása).

A most téli jelentősebb gázspórolás egyúttal abban is segít, hogy magasabb szintről tudott elindulni a gázbetárolási szezon április elejétől, így ez még inkább javítja a következő téli ellátásbiztonsági helyzetet. Amint az alábbi ábrán látszik: a magyarországi földgáztárolók együttes töltöttsége a fűtési szezon végére, április közepére csak 43,5%-ra süllyedt (az április eleji hideg időjárás mellett volt még egy esés), ami az elmúlt 10 évi átlagos szintnél (28,2%) érdemben magasabb, és azóta pedig a sokéves átlagos ütemben elindult a feltöltés. Mostanára a magyar tárolók már 50%-ban fel vannak töltve (ez 3,2 milliárd köbmétert jelent), ami a 10 éves átlagos szintnél (34,2%) szintén jóval magasabb, és a tavalyi fogyasztáshoz képest 32,3%-os töltöttséget jelent, ami az uniós tagállamok között a harmadik legmagasabb az osztrákok és a szlovákok után.

A jövő téli gázpiaci ellátásbiztonsági helyzetet egyébként az is javítja, amire a tárca közleménye is utal, hogy a kormány a tavaly nyáron rendkívül drágán megvett plusz 700 millió köbméternyi gázt (különleges földgázkészletet) nem engedi egyelőre felhasználni a beszakadó gázárak mellett, mert azzal számításaink szerint óriási pénzügyi veszteséget lenne kénytelen bekönyvelni. Ezért inkább megnövelte a védettnek mondható gáztartalékokat, mert az 1,2 milliárd köbméteres stratégiai tartalékokhoz ezt is hozzá kell számolni, így a tavalyi 9,5 milliárd köbméteres tényleges fogyasztáshoz képest a védett tartalékok aránya mintegy 20%-os. Erről részletesen itt írtunk.

A közlemény végül arra is kitér a lakossági szegmensben, hogy „a kormány az átlagfogyasztásig egész évben fenntartja a rezsivédelmet. Az Európában egyedülálló intézkedésnek köszönhetően a tagállami háztartások közül a magyar családok kapják a legolcsóbban az áramot és gázt.” Arról, hogy a beszakadó gázárak és fogyasztás mellett miért nem csökkenti a kormány az átlagfogyasztás feletti részre a magas gázárat, itt írtunk.

Címlapkép forrása: Getty Images