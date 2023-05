Így szakadt szét a leggazdagabb olasz dinasztia, dráma az Agnelli családban

Kritikus időszaknak néz elébe Olaszország legismertebb üzleti dinasztiája, a Fiatot megalapító Agnelli család, hiszen egy torinói bíróság a tervek szerint a következő hetekben fog dönteni a családot érintő örökösödési vitában. Az ügy középpontjában a legendás vállalkozó, Gianni Agnelli hagyatékáról szóló paktumok állnak, amelyet Gianni lánya szerint fel kellene bontani, így a második házasságából született gyermekei is részedhetnének az örökségből. A másik oldalon viszont ott John Elkann, Gianni Agnelli választott utódja, aki jelenleg a Ferrari és a Stellantis igazgatóságának elnöke, valamint az Agnelli család befektetési holdingjának, az Exornak a vezérigazgatója.

Családi dráma

Két évtizede hunyt el Gianni Agnelli, akit a háború utáni olasz gazdasági fellendülés szimbólumaként tartanak számon, viszont a korábbi Fiat-vezér hagyatékával kapcsolatban egy elég intenzív belső vita - mondhatni, hogy családi dráma - alakult ki.

Gianni Agnelli lánya, az 1,2 milliárd eurót öröklő Margherita az első házasságából származó három gyermekével (Gianni unokáival) áll szemben, akik közül a legidősebb John Elkan (a címlapképen), a Ferrari és a Stellantis autógyártó elnöke. Margherita második házasságából további öt gyermeke született, és most azért küzd, hogy az apja halála után aláírt megállapodásokat felbonták, így a második házasságból született gyermekei is részesülhetnek az örökségből – írja a Reuters az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva.

Margherita jelenleg Gianni Agnelli egyetlen élő gyermeke (a testvére, Edoardo Agnelli 2000-ben öngyilkos lett), és ha a bíróság az ő javára dönt, akkor igényt tarthat néhai édesanyja vagyonának felére és a családi vállalkozásban való részesedésre.

A Genfi Paktumok

A bírósági ügy középpontjában "Genfi Paktumok" néven ismert örökösödési megállapodások állnak, amelyeket Margherita 2004-ben, apja előző évben bekövetkezett halála után írt alá.

Az első paktum keretében Margherita ingatlanokat, műtárgyakat és egyéb likvid eszközöket kapott Gianni hagyatékából, cserébe viszont lemondott minden jövőbeli befolyásáról a Dicembre vállalatban, amely az Exor, az Agnelli-család holdingjának tulajdonosi struktúrájának kulcsfontosságú része (részletek lent).

A második paktum arról szólt, hogy mi lesz Margherita édesanyja, Marella hagyatékával, aki csak 2019-ben, 91 évesen halt meg. Marella a Dicembreben meglévő részesedését három unokájára, Johnra, a testvérére, Lapóra és a nővérére, Ginevrára hagyományozta, akik Margherita első, Alain Elkann újságíróval kötött házasságából születtek.

Ezek a paktumok tehát bebetonozták John Elkann pozícióját Gianni Agnelli kiválasztott utódjaként, és gyakorlatilag kivonták édesanyját, Margheritát az egyenletből.

Margherita azt szeretné, ha a paktumokat felbontanák, hogy a második férjével, Serge De Pahlen francia-orosz üzletemberrel közös gyermekei is részesülhessenek Marella vagyonából. Margherita emellett azzal is érvel, hogy a többi családtaggal együtt neki is jár egy rész abból a Giannihoz tartozó, de csak a férfi halála után felfedezett vagyonból, amely nem került bejelentésre. Egy Margheritahoz közel álló forrás szerint az eredeti egyezség nem terjedt ki arra a lehetőségre, ha további rejtett vagyont találnak Gianni Agnelli hagyatékából.

Svájc és Olaszország

Az elmúlt 15 évben folyamatosan ment Svájc és Olaszország között a bírósági csatározás az örökséggel kapcsolatban. Ennek a legújabb fejezetét nyitott meg Marella három évvel ezelőtti halála, amely a mostani ügy középpontjában áll. Margherita ügyvédei szerint ugyanis azért kellene semmisnek nyilvánítani a Genfi Paktumokat, mert azokat azon az alapon írták alá, hogy Marella lakóhelye Svájcban volt, ami állításuk szerint nem igaz. Ez azért adna jogalapot az ügynek, mivel az olasz törvények tiltják az ilyen örökösödési paktumokat.

A Margherita csapata által benyújtott bírósági dokumentumok szerint

Marella 2003 és 2019 között soha nem töltött évi négy hónapnál többet Svájcban, és nem lett volna szabad svájci lakosnak minősülnie.

A másik oldal ezzel szemben azt állítja, hogy 2004-ben, az örökösödési szerződés aláírásakor, valamint Marella Agnelli 2019-ben bekövetkezett halálakor is svájci illetőségű volt - ezt állítólag mindkét ország hatóságai megerősítették.

Szövevényes cégháló

Marella halála után John Elkann 60 százalékos részesedéssel rendelkezik a Dicembre holdingban, míg Lapo és Ginevra egyenként 20 százalékkal - ez a Genfi Paktumokban foglaltaknak köszönhető, amelyeknek Margherita az eltörlését akarja.

De miért ennyire fontos a Dicembre holding? Azért, mert gyakorlatilag ez az Agnelli család kiterjedt befektetési portfóliójának az origója. A Dicembre 38 százalékos részesedéssel rendelkezik, és így a legnagyobb részvényese a Giovanni Agnelli BV nevű magáncégnek, amelynek közel 100 részvényese van, akik a Fiat alapítójának, Giovanni Agnellinek mintegy 200 élő leszármazottját képviselik.

Akkor megint jöhet a kérdés: miért ilyen fontos a Giovanni Agnelli BV? Mert 53 százalékos irányító többséggel rendelkezik a tőzsdén jegyzett Exorban. A 47 éves John Elkann vezeti most az Exort, amely több mint egy évszázados befektetési múltra tekint vissza, és jelenleg olyan cégek vannak a portfóliójában, mint a Stellantis, a Ferrari és az Iveco autó- és teherautógyártók, a CNH Industrial mezőgazdasági és építőipari vállalat, a Juventus F.C. labdarúgóklub, a The Economist nemzetközi napilap és a GEDI olasz médiavállalat.

Tehát bőven van tétje a mostani ügynek, hiszen a Genfi Paktumok felbontása esetén elméletben a tulajdonosi helyzet átrendeződhet a Dicembreben, és így áttételesen a háló túlsó végén lévő cégekben. Az Elkannokhoz közel álló források viszont azt állítják, hogy nem létezik olyan jogi kimenetel, amely visszafordíthatná a Dicembre részvények átruházását az Elkannokra. Margherita követelései szerintük arra irányulnak, hogy további indokolatlan pénzügyi előnyhöz jusson.

Az ítélet még a nyári szünet előtt megszülethet Torinóban, bár koránt sem biztos, hogy ezzel véget ér az ügy, mivel az olasz bíráknak lehetőségük van arra, hogy a genfi paktumok jogszerűségéről szóló, párhuzamosan futó perben egy svájci bíróság ítéletének meghozataláig felfüggesztik a döntést.

Címlapkép: Pier Marco Tacca/Getty Images