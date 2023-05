Lejtmenetben az amerikai tőzsdék

Nem alakult ki tegnap határozott irány az amerikai tőzsdéken, az adósságplafonnal kapcsolatos várakozások hírekre figyelnek továbbra is befektetők. Kevin McCarthy, a képviselőház elnöke hétfőn azt mondta, hogy produktív megbeszélést folytatott Joe Biden elnökkel az adósságplafon emelésének módjáról, de nem jutottak megállapodásra. Június 1-je lehet a legkorábbi időpont, amikor az Egyesült Államok fizetésképtelenné válhat. Az adósságplafonnal kapcsolatos feszültség az ázsiai piacokra is rányomta a bélyegét kedden, jellemzően estek a tőzsdék, míg Európában iránykeresés látszott a kereskedés első szakaszában, majd elkezdtek lefelé csorogni a vezető indexek. Ezzel összhangban a magyar tőzsdén is esés látszik, az MNB kamatdöntése nem hozott érdemi reakciót a részvényeknél, inkább a forintot mozgatta meg a kamatvágás.