Ez egyre csúnyább, ütik a tőzsdéket

Portfolio 2023. május 24. 10:42

Az elmúlt napokban főleg az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos tárgyalások határozták meg a nemzetközi hangulatot, és továbbra is ez a helyzet, hiszen a június 1-jei határidő közeledtével egyre nagyobb a feszültség. Tegnap az amerikai tőzsdék jelentős mínuszban zártak, miután nem tűnt úgy a hírek alapján, hogy a feleknek sikerült volna érdemi előrelépést tennie az adósságplafon ügyében. Ezek után az amerikai piacokat követve az ázsiai tőzsdék is estek, és a nemzetközi hangulattal összhangban az európai piacokon is régen látott esés alakult ki szerda délelőtt. Ehhez képest a magyar piac még relatíve jól tartja magát, így a felülteljesítők között van Európában.