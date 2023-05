Óriási átalakulás küszöbén állnak a cégek: a könyvelők ajtaján kopogtat a mesterséges intelligencia

A vállalati funkciók digitális átalakulása szünet nélkül zajlik, és ez alól nem kivétel a könyvelés sem, amely feltörekvő technológiáknak köszönhetően gyökeres átalakuláson megy keresztül. A felhasználható eszközök tárháza széles, ám a szakmát szigorú szabályok kötik, így az innováció más területekhez képest megfontoltabban halad. A mesterséges intelligencia, a robotizáció és az IoT azonban még így is számos lehetőséget nyit a hatékonyságnövelés előtt, a jövő könyvelőitől pedig más képességeket és szemléletváltást követel meg. A témáról Sólyom Attilával, a Process Solutions digitális transzformcáiós igazgatójával és Zábrák Izabellával, valamint Tanács Zoltánnal, az IFUA Horváth partnereivel beszélgettünk.

Három területen újul meg a könyvelés

A könyvelésben a folyamat-automatizáció területén találkozhatunk a legtöbb technológiai újítással. A repetitív, könnyen megfogható folyamatok automatizációja alapvetően három területen lehet felforgató hatással a könyvelésre:

Az egyik, már érettebb terület, a kimenő számlák automatizációja , amelyre már két hazai szolgáltató is nyújt megoldást. Ez a legnépszerűbb terület, és a könyvviteli szolgáltatók számára is ez jelenti a legegyszerűbben kivitelezhető automatizációt, hiszen itt strukturált adatok kezeléséről van szó.

, amelyre már két hazai szolgáltató is nyújt megoldást. Ez a legnépszerűbb terület, és a könyvviteli szolgáltatók számára is ez jelenti a legegyszerűbben kivitelezhető automatizációt, hiszen itt strukturált adatok kezeléséről van szó. A banki feldolgozáshoz kapcsolódó folyamatokra szintén több alkalmazás létezik, a kihívást itt az jelenti, hogy az egyes bankok és banki folyamatok különböző megoldásokat tesznek szükségessé, amelyeket gyakran külön kell lefejleszteni. A kimenő számlák automatizálásához hasonlóan azonban itt is strukturált adatokkal dolgoznak a szakemberek.

szintén több alkalmazás létezik, a kihívást itt az jelenti, hogy az egyes bankok és banki folyamatok különböző megoldásokat tesznek szükségessé, amelyeket gyakran külön kell lefejleszteni. A kimenő számlák automatizálásához hasonlóan azonban itt is strukturált adatokkal dolgoznak a szakemberek. A szállítószámla-könyvelésnél rendszerint félig strukturált adatokról van szó. Ez a gyakorlatban megjelenhet úgy, hogy általában tudjuk, milyen adatok vannak a számlán, de azzal nem mindig vagyunk tisztában, hol található rajta az adott információ.

Milyen technológiákat alkalmaznak?

Robotok és ERP

Pár éve még mindenki robotizációs lázban égett, és a cégek kis túlzással minden problémájukat szoftverrobotokkal akarták megoldani. A vállalatok azonban hamar rájöttek, hogy ezek az eszközök csak standardizált folyamatoknál jók, az operatív működés egy jelentős része viszont nem ilyen - mondták el az IFUA Horváth szakértői. Szoftverrobotokat ma már csak akkor fejlesztenek, amikor nagy integrált rendszereket nem érdemes bevezetni: ha túl drága, nincs rá idő, illetve a feladat jellege nem teszi indokolttá. A cégek felismerték, hogy ha rendbe rakják az üzleti működést, standardizálják a folyamataikat, akkor integrált informatikai rendszerekkel is jól támogathatók ezek a folyamatok. Ezt az egyébként radikális változással járó beruházást ugyanakkor nem könnyen lépik meg a cégek, mivel a rendszer bevezetése több évig is eltarthat. Az IFUA szakértői úgy látják, hogy a magyar vállalatok most vannak egy újabb ERP bevezetési hullám előtt.

Mesterséges intelligencia

A ChatGPT-hez hasonló nyelvi modellek legnagyobb előnye, hogy kiváló alapot tudnak nyújtani a tartalomgyártáshoz, illetve a programozáshoz. Emiatt jól jöhet a levelezési feladatokhoz, de a belső programozási munkálatokhoz is hasznos vázat tud adni. Arra persze nagyon kell figyelni, hogy a chatbotok nem a legfrissebb adatokkal dolgoznak. Az azonban egészen más feladat, ha csak ellenőrizni kell a tartalom hitelességét és esetleg kiegészíteni, mintha a semmiből kellene előteremteni - vélekedik Sólyom Attila. További probléma, hogy hallucinációba még mindig bele lehet futni, és a fekete doboz jelenség miatt az sem mindig egyértelmű, miért válaszolta azt a chatbot, amit; Sólyom szerint ugyanakkor nagyon fontos, hogy a felhasználó támogató eszközként tekintsen a technológiára, és ne a megoldás szállítójaként.

A bizalom kiemelten fontos kérdés, ugyanis a könyvelői szakma nem egy személytelen tevékenység. Ezt a bizalmat pedig bármilyen digitális technológia alá tudja ásni, ha a felhasználók nincsenek tisztában a korlátaival. Emberi interfészre mindig szükség lesz, a gép döntéseit ugyanis muszáj ellenőrizni. Zábrák Izabella elmondta, hogy hiába hoztak jobb eredményeket a prediktív mesterséges intelligencia alkalmazások egy táplálékkiegészítő üzem termeléstervezésénél, a területért felelős vezető addig nem fogadta el az előrejelzés eredményeit, amíg a ő maga teljes mélységében nem értette meg, milyen adatok alapján, milyen kalkulációs modellek segítségével álltak elő a termelési tervek.

Tanács Zoltán szerint elképzelhető, hogy a könyvelők és más szakemberek hamarosan már beszélgetni fognak a gépekkel és a parancsaikat szóban kommunikálják feléjük.

A várható szervezeti hatás pedig az lesz, hogy a sokféle technológia hatására elkezdenek összemosódni a különböző funkciók. Az egyes területeken sokkal univerzálisabb tudásra lesz szükség.

A mesterséges intelligencia alapú eszközöket persze nem különálló applikációkként kell elképzelni, inkább egy nagyobb rendszer részeként. Ilyen irányú fejlesztések már el is indultak a nagyobb szoftvergyártók körében, amelyek folyamatosan építik be a nyelvi modelleket saját alkalmazásaikba. Elég, ha csak a Microsoft 365 irodai csomagjának Copilot funkciójára gondolunk.

Internet of Things

Az IFUA Horváth tanácsadói szerint az IoT eszközök szintén felforgató hatással lehetnek a könyvelésre. A szenzoros eszközök használatával egyrészt még kevesebb lesz a papír alapú folyamat, másrészt hatalmas mennyiségű adat képződik, amely felhasználható a folyamatok optimalizálásához, a hatékonyabb energiagazdálkodáshoz, de például az eszközök amortizációját is pontosabb lehet így számolni.

Blokklánc

Korábban többször felmerült, hogy a tranzakciókat akár a blokkláncon is lehetne validálni, amellyel többek között javítani lehetne a transzparencián. A cégek ugyanakkor nem fejlesztenek blokklánc alapú rendszereket, ami azért probléma, mert a rendszer csak akkor működőképes, ha sokan használják. Sólyom szerint, ha 5-10 nagy cég elkezdené használni, akkor könnyebben el tudna terjedni, de valamilyen központi koordináció még ekkor is szükséges lenne a technológia elfogadtatásához.

Nehéz terep az innováció

A könyvelő szakma meglehetősen kockázatkerülő, és a tevékenység jellege sem segíti elő az innovációt. Sólyom Attila szerint a legnagyobb gát az lehet, hogy egy jól megszokott folyamatot az innováció alapjaiban felforgat, az eredmény pedig kicsit leegyszerűsítve ugyanaz, vagyis, hogy nem büntetik meg a céget. Ha pedig eddig nem büntették meg, miért csinálná másképp. A jogalkotó által felállított szigorú keretek miatt innovációra leginkább ott van lehetőség, ahol belső hatékonyságot kell javítani.

Ezen a ponton viszont Sólyom Attila szerint kulturális váltásra is szükség van, amelynek központi eleme, hogy mennyire bízunk meg az új eszközökben. A gép ugyanis azt fogja csinálni, amit beleprogramoztak, a könyvelőnek pedig abban kell bíznia, hogy azt látja viszont, amihez a korábban alkalmazott manuális módszerek is vezettek volna. A bizalmat nem véletlenül nehéz megteremteni: a könyvelésben nincsenek hibahatárok, az automata rendszer nem dolgozhat 95 százalékos pontossággal.

Maximális pontosságra kell törekedni, amely komoly kihívás, és a befektetésnek a mértékét is meghatározza.

A megkérdezett szakértők szerint a pandémia minimum 5-10 évet lendített előre a szakma digitalizációján. Ennek az egyik sarokköve volt, hogy digitális csatornákra került a cégek közti és a cégen belüli adatcsere. Aki nagyon papíralapúan működött, még az is megoldotta, hogy saját belső működését áthelyezte digitális applikációkra. Már csak ott használnak papírt külső adatcserére, ahol azt a törvény megköveteli. Ilyen folyamatok azért még maradtak, mivel a jogalkotó még nem követte le teljesen a változásokat.

Új képességek

A szakma várhatóan gyökeresen át fog alakulni. A változás jellege azonban a rendelkezésre álló technológiától és a méretgazdaságosságtól függ. Egy száz számlát feldolgozó könyvelőiroda ugyanis nem ugyanazt a technológiát használja majd, mint amelyik százezres nagyságrendben teszi ugyanezt. A megkérdezett szakértők szerint a könyvelőknek ezentúl leginkább arra kell fókuszálniuk, amiben az emberek jobbak, például az intuíció és az értékítélet. A fiatalabb könyvelő kollégákat is jobban ki lehet tenni az ilyen helyzeteknek, hiszen nem ragadnak le a repetitív munkáknál.

Nagy változás lesz, hogy a könyvelőknek nem feldarabolt, hanem end-to-end folyamatokat kell majd ellátniuk a rendelés elkészítésétől, egészen a számlakibocsátásig és a pénzügyi teljesítésig.

A számviteli dolgozónak az egész folyamatot át kell látnia, így aki jól akarja végezni a feladatát, annak az egyes részterületek közötti összefüggéseket is meg kell értenie.

Az informatikai tudás szerepe még nagyobb lesz, enélkül persze eddig sem lehetett ezt a munkát jól csinálni. Tanács Zoltán szerint a low code platformok megjelenésével a fejlesztés már nem csak az IT kiváltsága lesz, a könyvelő akár magának is tud majd applikációt fejleszteni a megfelelő információbiztonsági rendszereknek való megfelelés mellett.

A pénzügyi vezető szerepe

Az egy igazság megteremtése a vállalatnál általában a pénzügyi vezető dolga, aki ebben szorosan együttműködik az IT-val. Egy cégnél életbevágó, hogy ugyanazt értsék például árbevétel alatt a kereskedelmi, mint a könyvviteli területen. Ez különösen egy holding vagy egy több telephelyes vállalat esetében válik kritikus kérdéssé. A pénzügyi vezetőnek emiatt a technológiai döntésekben is részt kell vennie, jelen kell lennie az adattárházak létrehozásánál, az elemző eszközök és a tanuló modellek kiválasztásánál is.

A technológiai feltételek teljesítése mellett persze más elvárásoknak is meg kell felelni. A magyar számviteli törvény mellett többféle számviteli rendszer és az EU-taxonómia előírásait is be kell tartani. Nagyon sokféle megoldás van, amihez különböző módokon kell a meglévő vállalati adatokat elemezni és prezentálni.

Míg pár évvel ezelőtt volt 2-3 nagyobb megoldásszolgáltató, ma már nagyon nehéz eligazodni a kínálatban, amely kihívás elé állítja a pénzügyi és számviteli területet.

Címlapkép forrása: Getty Images