Céget vett az Alteo

Két korábban bejelentett akvizíció lezárásáról számolt be az Alteo, miután a zárási feltételek maradéktalanul teljesültek. Így a mai nappal a cég tulajdonába került az Energikum Zrt. részvényeinek 100 százaléka, valamint az ECO-First Kft. részvényeinek 33 százaléka.

Az cég korábban arról tájékoztatott, hogy adásvételi szerződést írt alá az Energikum Zrt. tulajdonosainak az Energikum alaptőkéjének 100 százalékát megtestesítő részvények megvásárlására, továbbá az ECO-FIRST Kft. jegyzett tőkéjének 33 százalékát megtestesítő üzletrész megvásárlására.

A mostani közleményben a társaság jelezte, hogy az adásvételi szerződésekben részletesen meghatározott zárási feltételek teljesültek és sor került a zárási folyamat sikeres lezárására is,

így az Energikum részvényeinek és az ECO-First üzletrészének tulajdonjoga a mai napon átszállt az Alteo-ra.

A közlemény szerint a 2 MW névleges villamosenergia termelési kapacitással bíró biogáz üzem akvizíciója szorosan illeszkedik az Alteo stratégiájába, továbbá a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét is erősíti. A jelenlegi üzemelési módon túlmenően a termelődő biometán, bizonyos feltételek teljesülése esetén, alkalmas arra, hogy a földgáz helyettesítője legyen, így betáplálható akár a földgáz elosztórendszerbe is, amely a befektetés értékes felértékelődési potenciálját jelenti - írták. Az ECO-FIRST a hulladékkereskedelem aktív szereplője, és mint ilyen fontos szerepet játszik a nagykőrösi biogáz üzem alapanyagbeszerzésében is - tették hozzá.

Az Alteo árfolyama ma 0,4 százalékkal került lejjebb, míg idén 16,6 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: BÉT