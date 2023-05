Lerántották a leplet az influenszerek milliós fizetéseiről

Forgács Mariann, közösségimédia-szakértő készített interjút a Pénzcentrum a kommentelési kultúra leépüléséről és a magyar influenszerek világáról. A szakértő szerint fontos, hogy a szülők se agresszív kommenteket írjanak a közösségi felületekre, mert ez a gyerekek feljődésére is kihat. Ugyanígy azt javasolja, hogy a cégek és ügynökségek támogassák inkább azokat az influenszereket, akik minőségi tartalmat állítanak elő, és nem alpárisággal és botrányokkal építik a közönségüket. A hosszú interjúból az is kiderül, hogy mi kell a milliós fizetésekhez a szcénában.

Forgács Mariann közösségi média szakértő szerint sok cég és ügynökség kizárólag a követőik száma alapján helyezi előtérbe az influencereket, figyelmen kívül hagyva a tartalmak minőségét és a közönséggel való elköteleződést - derül ki a Pénzcentrummal készült interjúból. Forgács így hangsúlyozza annak fontosságát, hogy olyan tartalomkészítőket támogassunk, akik értelmes és hiteles tartalmat állítanak elő, nem pedig olyanokat, akik a követők vonzása érdekében a vitákra vagy a botrányokra támaszkodnak.

Emellett azt javasolja, hogy az influencerek gondosan válasszák meg az együttműködéseket, és támogassanak olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyekben valóban hisznek, ahelyett, hogy minden lehetőséget megragadnának az anyagi haszonszerzés érdekében.

Az árakról beszélve Forgács Mariann elmondta, hogy az influenszereknek komoly munkát kell végezniük a követőbázisuk felépítéséhez és karbantartásához. Az együttműködések nemcsak a termékmegjelenítést tartalmazzák, hanem például az influenszer jelenlétét egy eseményen vagy az élő közvetítésekben is. Ezeket a munkafolyamatokat és a tartalomgyártók követőivel való kapcsolatát is figyelembe kell venni a megfelelő árazásnál. Ezért szerinte kemény munka van a milliós fizetések mögött.

Arra is kitért, hogy az influenszereknek komoly hatásuk van a közönségükre és követőikre. A fiatalok egyre inkább befolyásolódnak az általuk követett influenszerek által, és a közösségi médiában való híressé válás vonzó lehetőségként tűnik számukra. Azonban Forgács Mariann figyelmeztet arra, hogy nem mindenki érheti el az influenszer státuszt, ahogy szerinte a toxikus magyar kommentelői kultúrában a szülőknek is szerepük van, mivel a gyerekek átveszik a rossz mintákat, ha azt látják, hogy szüleik, nagyszüleik is agresszív kommenteket posztolnak az interneten.

