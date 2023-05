A mesterséges intelligencia már itt van, és szépen csendben segít a háttérben

A legmagasabb hegyek megmászásához kell egy erős csapat, és ugyanez igaz a vállalatok transzformációjára is – kezdte megnyitó előadását az SAP idei Sapphire konferenciáján a német szoftveróriás vezérigazgatója, Christian Klein. A konferencia központi témája, hogy az feltörekvő technológiák - mint a mesterséges intelligencia - segítségével hogyan tudnak a vállalatok „jövőállóvá” válni, üzleti folyamataikat agilisabbá, rugalmasabbá, fenntarthatóbbá tenni.

A mesterséges intelligencia a 2023-as Sapphire központi témája, amiben semmi meglepő nincs, miután az elmúlt hónapokban óriási hype alakult ki körülötte. Az SAP vezetője megnyitó előadásában kiemelte, hogy az SAP megoldásaiba már beépített mesterséges intelligenciát, így immár cégek ezrei használják ilyen módon. A mesterséges intelligencia a jövőben megváltoztatja azt, ahogy az emberek a szoftverekkel együtt dolgoznak – prognosztizálta a cégvezér.

Ebben partnerekre is talált az SAP, például a Microsoft személyében, akivel múlt héten jelentett be együttműködést az SAP. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója videón üzent a konferencia résztvevőinek: véleménye szerint a két vállalat együttműködése a következő szintre fogja emelni a mesterséges intelligenciát, amihez az SAP azzal is hozzájárul, hogy a világ legfontosabb, kritikus üzleti adatai a rendelkezésre állnak.

Ulf Brackmann, az SAP mesterséges intelligenciáért felelős alelnöke egy sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy a szoftveriparban az automatizáció erősödésének köszönhetően teljesen új üzleti modellek jöhetnek létre. Az SAP-nál a core portfólióba be vannak építve a mesterséges intelligencia megoldások, aminek nagy előnye, hogy minden elérhető iparági adatot felhasználnak a tanításához. Mindig van egy emberi kéz a folyamat végén, aki a végső döntést meghozza, a szoftver szerepe a döntéstámogatásban rejlik.

Ha egy modellt az ügyfelektől származó adatokon tanít valaki, akkor könnyen adathasználati kérdésekkel találhatja szembe magát, például egy cég nem biztos, hogy jó szemmel nézi, ha a privát adatait publikus modellekhez használják fel – válaszolta újságírói kérdésre Ulf Brackmann. Erre a megoldást a hibrid modellekben látja, ami egyénileg személyre szabható általános modell, vagyis nyilvános adatokat tartalmazzanak, amelyeket bizonyos privát adatokkal egészítenek ki.

A szakember szerint inflexiós ponthoz ért a világ.

Ezek a mesterséges intelligencia megoldások nem a semmiből bukkantak elő, már régóta velünk vannak, most azért van ekkora hype körülötte, mivel mindenki számára elérhetővé váltak és megérthetőek.

Néhány példa arra, hogy az SAP hogyan alkalmazza megoldásaiban a mesterséges intelligenciát, és milyen újításokat tervez bevezetni a következő hónapokban:

A felhő alapú vállalatirányítási rendszerek esetén (ERP) a pénzügyi csapatokat mesterséges intelligencia segítheti a költségek ellenőrzésében. A behajtási szakemberek számára előre jelezheti a számlák késedelmes kifizetésének kockázatát, és rangsorolhatják, hogy mely ügyfelek igényelnek szorosabb nyomon követést.

Az értékesítési csapatoknak időt spórol, hogy az S/4HANA Cloud idén megjelenő újításával az összetett megrendelési dokumentumokat automatikusan ki lehet tölteni, gyorsabb rendelésfeldolgozást lehetővé téve.

Az intelligens raktárbeosztás a mesterséges intelligencia segítségével javaslatot tesz arra, hogyan optimalizálható a raktárszervezés, valamint a készlet- és feltöltési folyamatok egy termék jellemzői, kereslete vagy a piaci változások előrejelzései alapján.

Az SAP Transportation Management generatív AI-t alkalmaz az SAP, ami segít az autóipari és gyártási szektorban tevékenykedő ügyfeleinek abban, hogy növeljék a fuvarrendelések kiszállításának pontosságát azzal, hogy a megoldás automatizálja az árubeszerzési bizonylatok és szállítólevelek ellenőrzését.

A mesterséges intelligencia alkalmazása hatékonyabbá teszi a beszerzési folyamatokat a beszállítók, az áruk és szolgáltatások kiválasztásában, valamint az átvétel racionalizálásában. A mesterséges intelligenciával támogatott alkalmazás automatikusan felviszi a releváns információkat a szállítói számlákból, és az adatokat a megfelelő mezőkhöz rendeli. A megrendelés kézbesítése után a könyvelői csapatokat támogatja a főkönyvi könyvelésben, ami növeli az automatizált számlafeldolgozás arányát.

Az ügyfélélmény területén az SAP digitális asszisztenssel az ügyfélkapcsolat személyre szabható, a jelenleg alfa fázisban lévő SAP Digital Assistant AI-t használ, hogy ajánlásokat hozzon létre.

A Built-In Support eszköz a mesterséges intelligencia segítségével már azelőtt jelzi a lehetséges problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének. A felhasználók figyelmeztetést kapnak a kritikus termékproblémákról, amelyekkel mások is szembesülhetnek.

A SAP Predictive Replenishment megoldás a mesterséges intelligencia segítségével automatikusan kiszámítja és megrendeli a termékeket, így a kiskereskedők megtervezhetik és optimalizálhatják az utánpótlást elosztóközpontjaikban.

A HR területén a tervek szerint idén ősszel elérhetővé váló fejlesztés a mesterséges intelligenciával támogatott funkció konszolidált képet ad a szervezeteknek a teljes munkaerő készségeiről, költségeiről és rendelkezésre állásáról, amely magában foglalja az alkalmazottakat és a külső munkavállalókat is.

A képek forrása: SAP