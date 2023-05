Figyelmeztetnek az AI-legendák: a mesterséges intelligencia egzisztenciális fenyegetést jelent az emberiségre

A nyilatkozat, amelyet a terjeszthetőség és a széles körű érthetőség érdekében rövidre vágtak, így hangzik:

A mesterséges intelligencia okozta kihalás kockázatának kezelését globális prioritásként kell kezelni, más társadalmi szintű kockázatokkal, például a világjárványokkal és az atomháborúval együtt.

A nyilatkozatot, amelyet egy San Franciscó-i székhelyű nonprofit szervezet, a Center for AI Safety tett közzé, olyan nagy nevek írták alá, mint a Google DeepMind vezérigazgatója, Demis Hassabis és az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman, valamint Geoffrey Hinton és Youshua Bengio. Utóbbi kettő 2018-ban elnyerte a Turing-díjat (amelyet néha "a számítástechnika Nobel-díjának" is neveznek) a mesterséges intelligencia területén végzett kutatásokért. Ebben az évben rajtuk kívül még egy kutató vihette haza a díjat, Yann LeCun, aki jelenleg a Facebook anyavállalatának, a Metának a vezető mesterséges intelligencia kutatója. Ő azonban a cikk íráskor még nem írta alá a nyílt levelet.

Dan Hendrycks, a Center for AI Safety ügyvezető igazgatója azt nyilatkozta a New York Times-nak, hogy az üzenetet a mesterséges intelligencia kockázata miatt aggódó iparági szereplők "coming out"-jaként is felfogható. Szerinte még a mesterséges intelligenciával foglalkozó közösségekben is azt gondolják, hogy csak egy maroknyian tartanak a technológia jelentette fenyegetéstől, valójában azonban a legtöbben sokkal borúlátóbban nyilatkoznak a magánéletükben, mint nyilvánosan.

Korábban kiadtak már egy nyílt levelet, - amit egyébként sokan aláírtak a mostani nyilatkozatot jegyzők közül is - amelyben hat hónapos moratóriumot kértek a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A levelet több szempontból is bírálták: egyes szakértők úgy vélték, hogy a levél túlértékeli a mesterséges intelligencia jelentette kockázatot, míg mások egyetértettek a kockázat mértékével, de a javasolt moratóriummal nem.

