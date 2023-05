Készül az MVM a dollárkötvény kibocsátására

Arról, hogy az MVM Zrt. dolláralapú (akár zöld) kötvény kibocsátásra készülhet, Mátrai Károly (képünkön), az MVM vezérigazgatója a Portfolio-nak adott minapi interjúban már beszélt. Ezt követi tehát a mostani közlemény, amely szűkszavúan csak ezt tartalmazza:

„Az MVM Zrt. megbízást adott a BNP Paribas és a J.P. Morgan, mint fő szervezők, valamint a Bank of China, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, ING Bank és a Raiffeisen Bank International, mint Joint Bookrunner-ek részére több befektető részvételével tartandó telefonkonferenciák megszervezésére. A tőkepiaci körülmények függvényében, dollárban denominált kötvénykibocsátásra kerülne sor nemzetközi kötvénypiaci befektetők részére.”

Mátrai Károly az interjúban emlékeztetett arra, hogy már a közeljövőben is jöhet egy devizaalapú kötvénykibocsátás, amelynek célja „az MVM Csoport növekedésének és beruházásainak a finanszírozása”, és megemlítette: „célunk, hogy finanszírozási portfolióinkat dedikált zöld forrásbevonással növeljük a jövőben akár zöld kötvény, vagy zöld hitelek révén”. Utóbbiból „naperőművi és hálózati kapacitásfejlesztési projekteket, illetve ha a jogi keretrendszer adott lesz hozzá, akkor szélerőműves beruházásokat” finanszíroznának.

Hozzátette: „Emellett próbálunk a geotermiában is projektet létesíteni és üzemeltetni. Számos megújuló energiás projekt tervünk van tehát, és azt gondolom, hogy ez vonzó lehet a befektetők számára”. Amellett, hogy hangsúlyozta: „elkötelezettek vagyunk az energiamixünk zöldítése mellett”, azt is jelezte: „ha lesznek további projektjeink, akkor jövőre és két év múlva is ki fogunk menni a tőkepiacokra.”

Az MVM készülő dollárkötvény kibocsátása az MFB és az EXIM szintén dolláralapú minapi forrásbevonásait követi, illetve az OTP is piacra dobott egy kötvényt, valamint a MOL is kibővítette az eurós hitelkeretét.

Címlapkép forrása: Portfolio