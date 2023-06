Egyre népszerűbb a generatív AI, de nem teljesen veszélytelen a használata

Ma már egymilliárd felhasználóval rendelkeznek a mesterséges intelligenciával működő szolgáltatók, a cégek több mint fele pedig igénybe veszi a generatív AI-t a munkafolyamatok megkönnyítésére. A használat közben azonban érdemes odafigyelni a kockázatokra is, ugyanis a lehetőségek mellett számos veszélyt is rejt magában.

A Portfolio Financial IT 2023 konferenciájának nyitóelőadását Bacsó Gergely és Havas András, a McKinsey & Company partnerei tartották meg a generatív AI megjelenéséről és térnyeréséről. Az első dolog, amit le kell szögezni, az az, hogy a generatív AI sok dolgot megváltoztat a bankszektorban, azonban nem kell minden eddigi tudást kidobni. A mesterséges intelligencia felgyorsítja, javítja az emberek munkáját, de nem fog mindent automatizálni és munkákat átvenni.

A cégek 50 százaléka legalább egy feladat elvégzésére mesterséges intelligenciát használ, ez a szám azonban úgy tűnik, hogy egyelőre nem nő tovább. A generatív AI minden területen jelen van, és nagyon sokan már a munkájuk egy részét a ChatGPT-vel végeztetik el. Ennek a szolgáltatásnak a pályájának elején sokkal gyorsabban növekedett a felhasználóinak száma, mint másoknak,

ma pedig egyes adatok szerint már több mint egymilliárd ember használ valamilyen mesterséges intelligenciát.

Az eddig megjelent mesterséges intelligenciák nagyon célzottak voltak, csak arra lehetett azokat használni, amire kitalálták őket. A generatív AI azonban a deep learning segítségévél eltérő, többrétegű problémára is tud reagálni, egyre több területen. A GenAI a bankolásban is terjed: egyre több pénzintézet használja az ilyen szolgáltatásokat, például befektetési tanácsadásnál. Eddig ugyan korlátozott az MI felhasználása, de folyamatosan jelennek meg azok új területek, ahol a generatív AI-t valahogyan hasznosítani lehet.

Nem feledkezhetünk meg azonban a kockázatokról is: ilyen például a személyes adatok biztonságának hiánya, ugyanis nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia megfelelően tudja kezelni azokat. De további kérdéseket vet fel az átláthatatlanság, a „hallucináció”, vagy a jogi megfelelés is. Ez mind olyan probléma, amelyre a fejlesztők még nem találtak megoldást. Az legfontosabb az, hogy az AI-t egyre több területen hasznosítsuk, de érdemes odafigyelni eközben a kockázatokra is.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio