Pótadó, infláció, energiaválság sújtotta a három szereplősre zsugorodott távközlési szektort

2023. elejére gyakorlatilag három szereplőssé vált a hazai távközlési szektor az elmúlt évek konszolidációs folyamatainak közepette, amiben a főszerepet a 4iG játszotta. A felvásárlásoknak köszönhetően a 4iG-nál jelentős növekedés látszik a 2022-es évben, de Magyar Telekomnál és a Yettelnél is nőtt tavaly a bevétel - derül ki az éves beszámolókból. Az eredmény tekintetében már vegyes a kép, de általánosságban elmondható, hogy a távközlési pótadó mind a három vállalatnál rontotta a számokat.

Masszív konszolidáció zajlott le az elmúlt években a hazai távközlési szektorban, mostanra gyakorlatilag három nagyszereplő maradt a piacon: a Magyar Telekom, a 4iG és a Yettel.

2019-ben a UPC-t felvásárolta a Vodafone Magyarország, a két márka nem sokkal később összeolvadt és a Vodafone márkanév alatt működött tovább. Az Invitel eszközeit a DIGI akvirálta 2018-ban, majd a DIGI-t a 4iG vásárolta meg 2021-ben 232 milliárd forintért. Idén pedig a Vodafone Magyarország is a 4iG tulajdonába került. Mostanra mind a három távközlési óriás közzétette éves számait (a januárban a 4iG-ba beolvadt Vodafone kivételével, amelynek március végén zárul a pénzügyi éve), a főbb trendeket mutatjuk most be.

A bevétel

Mind a három nagy hazai távközlési szolgáltatónál növekedett a bevétel 2022-ben, a Yettel és a Magyar Telekom esetén egyszámjegyű mértékben, míg a 4iG-nál a távközlési terjeszkedésnek köszönhetően közel háromszorozódott.

A 4iG-nál 2022-ben a nettó árbevétel 72 százaléka már a telekommunikációs, míg 28 százaléka az informatikai divízió tevékenységéből származott. A Yettel esetén az értékesítés nettó árbevétele 9 százalékkal növekedett, amely mögött leginkább az előfizetői ügyfelektől származó árbevétel emelkedése áll, valamint a készülék értékesítéséből származó bevételek is emelkedtek. Az export árbevétel a két üzleti év között növekedett, jellemzően a “visitor” roaming bevétel emelkedése miatt – derül ki a cég beszámolójából. A Magyar Telekom a saját célkitűzéseit felülmúló dinamikát ért el, a tervezett 5 százalék helyett közel 8 százalékkal emelkedett a bevétele 2022-ben.

Az eredmények

Az eredményességet mind a három vállalatnál rontotta a távközlési pótadó, amit a napokban hosszabbított meg a kormány. Emellett a Magyar Telekom éves jelentésében kiemelte a magas általános inflációból adódó költségnyomás negatív hatását, a forint gyengülését, valamint a magasabb energiaköltségeket és a béremeléseket, mint a működési költséget növelő tényezőket. A Yettelnél szintén emelkedett a bérköltség, főként a viszonteladói hálózat társaságba történő integrálása következtében. Növekedtek az anyagköltségek és az igénybevett szolgáltatások költségei is, valamint a hitelkamatok emelkedése nem kedvezett a pénzügyi eredményeknek.

Az üzemi eredmény szintjén a 4iG veszteséget könyvelt el 2022-ben, amit a jelentős értékcsökkenés és az amortizáció fordított mínuszba. A Magyar Telekom az üzemi eredmény szintjén 18 százalékos növekedésről számolt be, míg a Yettelnél 14 százalékkal csökkent a nyereség.

Az EBITDA szintjén a 4iG esetén jelentős volt a növekedés a távközlési expanziónak köszönhetően, a Magyar Telekomnál 3 százalékkal nőtt az EBITDA, a Yettelnél viszont 9 százalékkal csökkent 2022-ben.

Az EBITDA-marzsok tekintetében a Magyar Telekom áll az élen a hazai távközlési szolgáltatók között, 33 százalék feletti értékkel, de a 4iG már közelített hozzá tavaly (és a Vodafone-akvizícióval további javulás várható az első negyedéves számok alapján), míg a Yettel büszkélkedhet a szektorban a legalacsonyabb profitrátával.

Az adózott eredmény szintjén veszteséget könyvelt el tavaly a 4iG, amiben jelentős összeget tett ki a 2021-2022-es felvásárlásokkal kapcsolatban előzetesen beazonosított eszközök után technikailag elszámolt, pénzkiáramlással nem járó értékcsökkenési leírás és halasztott adó. A Magyar Telekom nyeresége növekedni tudott 6,7 százalékkal, miután az EBITDA javulása és az alacsonyabb értékcsökkenés és amortizáció ellensúlyozni tudta a magasabb pénzügyi ráfordításokat. Mindeközben a Yettelnél közel a harmadával csökkent az adózott eredmény 2022-ben.

Az osztalék

Ami az osztalékot illeti, a 4iG nem fizet a 2022-es év után osztalékot a növekedési célok közepette, a Magyar Telekom viszont az éves jelentését követően osztalékemeléssel lepte meg a befektetőket, amit pozitívan értékeltek a piacok. Jelentős osztalékfizetés jön a Yettelnél is, ahol az eredménytartalék terhére az adózott eredményt meghaladó osztalékot fizet ki a magyar vállalat.

