232 milliárd forintért veszi meg a DIGI-t a 4iG

Nagy Viktor 2021. november 30. 08:48

Felgyorsultak az események a 4iG-nél, a vállalat múlt héten jelentette be, hogy a Rheinmetall 25,1 százalékos tulajdont szerezhet a 4iG-ben, és nagyjából 120 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés is jöhet. Ma azt jelentette be a vállalat, hogy végleges adásvételi szerződést kötött a 4iG a román eladóval, a vételár 625 millió euró, vagyis közel 232 milliárd forint.