Megvan az azeri gázszerződésünk

A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy „a most meginduló szállítás alapja lehet egy hosszú távú gázvásárlási szerződésnek, amelynek keretében akár évente 2 milliárd köbméter földgáz is érkezhet hozzánk a Kaukázusból”.

Azt, hogy év végéig 100 millió köbméternyi gáz érkezhet hazánkba Azerbajdzsánból és aztán később évi akár 2 milliárd köbméternyi is, már ismert volt, a Szolidaritási Gyűrű közelmúltbei aláírási ceremóniáján is elhangzott, de most megszületett az erről szóló magyar-azeri aláírás is, így biztosra vehető. A minap pedig az is elhangzott, hogy idővel majd Katarból is érkezhet földgáz hazánkba cseppfolyós formában, igaz erről még nincs meg a megállapodás és a lekötött katari exportkapacitások miatt ez inkább csak évek múlva lehet reális.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala