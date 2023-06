Van még piac a régiós vállalatok számára: sokan tudnak nemzetközi szinten is fejlődni

Portfolio 2023. június 05. 13:00

A nemzetközi terjeszkedés továbbra is fontos cél a régiós vállalkozások számára, ugyanakkor a gazdasági és geopolitikai helyzet nem könnyít a terjeszkedésben gondolkozó vállalkozások helyzetén - hangzott el az iBanFirst által szervezett bukaresti The Central and Eastern Europe (CEE) Regional Business Summit konferencián.