Pereli az amerikai tőzsdefelügyelet a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, megütötték a bitcoint

A bitcoin árfolyama tegnap több mint 5 százalékkal került lejjebb, így kéthavi mélypontra került a jegyzés. Ekkora esésre április 19-e óta nem volt példa.

A kisebb kapitalizációjú kriptopénzeket is lejjebb rakták, az ethereum árfolyama közel 6 százalékos mínuszban is járt.

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) hétfőn pert indított a Binance ellen, amelyben többek között azzal vádolja a tőzsdét és annak vezérigazgatóját, Changpeng Zhaót, hogy az amerikai törvények kijátszása érdekében megtévesztette a hatóságokat és titokban irányította a Binance.US-t (a cég amerikai egységét).

Az SEC szerint a Binance mesterségesen inflálta a kereskedési volumenét, átirányította a platformok között az ügyfelek pénzeszközeit, nem tiltotta ki az amerikai ügyfeleket a platformjáról, és félrevezette a befektetőket a piacfelügyeleti ellenőrzésekről. A Binance különálló amerikai szervezeteket hozott létre egy bonyolult rendszer részeként, amelynek célja az amerikai szövetségi értékpapír-törvények kijátszása volt - állította az SEC.

Azt állítjuk, hogy Zhao és a Binance szervezetei a megtévesztésre, az összeférhetetlenségre, a közzétételek hiányára és a törvények kiszámított kijátszásásra hozak létre egy kiterjedt hálót

- mondta Gary Gensler, az SEC elnöke.

Tony Sycamore, az IG Markets piaci elemzője így kommentálta a helyzetet: "Ez egy újabb csapás a kriptopénz-iparág és a tőzsdék számára világszerte". Sycamore aggodalmát fejezte ki a Binance-en túli lehetséges hatásokkal kapcsolatban is, mondván: "Ha a SEC állításai igazak... nos, a Binance a legnagyobb szereplő, mi történhet a kisebb tőzsdékkel? Ez természetes aggodalmakat vet fel a befektetők körében, aláásva a bizalmukat".

A Binance saját, BNB nevű kriptopénze több mint 9 százalékkal háromhavi mélypontra esett hétfőn.

A Binance nyilatkozataiban közölte, hogy együttműködött a SEC vizsgálatával, és erőfeszítéseket tett, hogy eloszlassa az aggályokat és válaszoljon a felmerült kérdésekre.

Today, the SEC filed civil claims against in what is the latest example of regulation by enforcement under the current Commission. To be clear, we believe the lawsuit is baseless and we intend to defend ourselves vigorously. However, we want to address https://t.co/AZwoBOgsqS