Magyarország élen jár a régióban a külföldi kártyás fizetésben

Portfolio 2023. június 07. 12:36

Az idén külföldi nyaralásra induló magyarok 83%-a a helyszínen is bankkártyával, okostelefonnal vagy okosórával tervez fizetni, ezzel Magyarország első a régióban a Visa nyolc közép- és kelet-európai országra, köztük hazánkra is kiterjedő, „Utazási és fizetési szokások 2023” címmel megjelent tanulmánya szerint. Az utazási irodák közvetítésével külföldi nyaralást tervező magyarok 67%-a interneten foglalja le útját, de ugyanígy választ szállást a saját szervezésben utazók mintegy 70%-a is. Minden második utazást tervező magyar személyenként 200 és 600 euro közötti összeget szán külföldi nyaralásra - olvasható a Visa közleményében.