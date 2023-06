Nagy baj van a Novis Biztosítónál, magyarok ezreinek ragadhatott bent a pénze

A Szlovák Nemzeti Bank június 5-i hatállyal visszavonta a pozsonyi Novis Biztosító engedélyét. A társaság határon átnyúló biztosítóként működött itthon, azonban – a közjó védelmére szóló uniós jogkörével élve – az MNB már négy éve megtiltotta életbiztosításainak itthoni forgalmazását. A társaság magyar ügyfeleinek a szlovák felszámolónál kell majd jeleznie követelési igényét, a magyar jegybank tájékoztatást nyújt majd a folyamat kapcsán a tudomására jutó információkról - közölte a magyar felügyelet.

A magyar biztosítási piac első negyedéves teljesítményéről alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 06. Tényleg letették a magyarok az autót? Érdekes számok érkeztek a biztosítóktól

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) június 1-jei határozatával visszavonta a pozsonyi székhelyű NOVIS Biztosító (NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.) tevékenységi engedélyét és kezdeményezi annak felszámolását. A döntésről a – biztosító üzleti megbízhatósági és fogyasztóvédelmi felügyeletét ellátó – NBS június 5-én adott ki honlapján angol nyelvű közleményt, s rövidesen várhatóan kérdések és válaszok (Q&A) dokumentumot is publikál.

A határozat szerint

a Novis Biztosító június 5-től nem köthet új biztosítási szerződéseket, biztosítási tevékenysége kizárólag a követelések érvényesítésére és a kötelezettségek rendezésére korlátozódik.

Az engedély visszavonása nem jelenti a meglévő biztosítási szerződések azonnali megszűnését. A felszámolási eljárás megindításáig az ügyfelek biztosítási fedezettel, biztosítási szolgáltatások kifizetésének jogával és a biztosítási szerződésekből eredő egyéb követelésekkel rendelkeznek. Az NBS június 7-én nyújtotta be kérelmét a bíróságra a felszámolás megindítására és a felszámoló kijelölésére.

A Novis Biztosító Magyarországon határon átnyúló életbiztosítóként tevékenykedik, azonban immár négy éve nem köthet új biztosítási szerződéseket itthon. A közjó védelmére uniós jogosítvánnyal rendelkező Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi határozott lépései (termékei értékesítésének megtiltása) ugyanis megakadályozták a társaság hazai ügyfélkörének további növekedését. Az MNB korábbi közleményében azt is jelezte a hazai ügyfeleknek: érdemes tájékozódni a Novis Biztosító helyzetéről és ez alapján – a szerződésük adta keretek közt – felelős döntést hozni biztosításukról.

A társaságtól kapott korábbi tájékoztatás szerint kevesebb mint 7 ezer ügyfélnek volt biztosítása a Novisnál.

Az NBS honlapjának tájékoztatása szerint a szlovák felszámoló értesíti majd a magyarországi ügyfeleket (is) a felszámolás megindultáról, s tájékoztatja őket arról is, hogy hogyan és mikor kell a Novis Biztosítóval szembeni követeléseiket nyilvántartásba venni. Az NBS javaslata szerint a biztosítási kötvénytulajdonosoknak a szlovák biztosító számukra küldött legutóbbi kimutatásában szereplő összeget (biztosítási számlájuk értékét) célszerű majd követelésként beadni.

Az MNB a továbbiakban is tájékoztatja majd az érintett hazai ügyfeleket a szlovák felektől tudomására jutó információkról. A magyar jegybank egyébként mostanáig is fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytatott a Novis Biztosítónál annak panaszkezelését, ügyféltájékoztatását, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó jogszabálynak való megfelelést áttekintve. Korábban az NBS is már több intézkedést hozott a biztosítóval szemben annak szabálytalanságai miatt - emlékeztetett a jegybank.

A biztosítót övező problémákról az alábbi cikkeinkben írtunk:

Címlapkép: Getty Images