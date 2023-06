Itt a vége, hamarosan jöhet a forintgyengülés?

Erős volt a május a magyar tőzsdén, a BUX index emelkedéssel zárta a hónapot, a forint az euróval szemben pedig továbbra is a 370-es szint környékén mozgott. Június elején megkérdeztük a hazai alapkezelőket rendszeres havi felmérésünkben a hazai részvénypiac és a magyar fizetőeszköz kilátásairól. Az alapkezelők kedvenc részvénye az OTP és a Magyar Telekom a magyar tőzsdén, a forint esetén pedig egy éves időtávon inkább gyengülést, mint erősödést várnak a felmérésben résztvevők.

A nemzetközi tőkepiacon kettős hangulat jellemezte a májusi hónapot: míg az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos várakozások egészen a május 28-i megállapodásig bizonytalanságban tartották a befektetőket szerte a világon, a hónap utolsó negyedében a tech szektor a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok vezérletével jelentős raliba kezdett. A bizonytalanság a BUX index alakulásában kevésbé érződött, az index több mint 5,4 százalékos erősödéssel, 47 262 ponton zárta a májust.

Június elején ismét megkérdeztük havi rendszeres alapkezelői felmérésünk keretein belül a hazai alapkezelőket a magyar piacra vonatkozó várakozásaikról. A júniusi felmérésünkben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Dialóg Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A részvénypiaci kilátások

A BUX indexre vonatkozó három havi várakozások nem változtak jelentősen az előző hónaphoz képest, a válaszadók többsége most is legfeljebb 5 százalékos elmozdulást vár. Egy éves időtávon valamelyest pesszimistábbak lettek a hazai alapkezelők, míg május elején a felmérésben résztvevők többsége 5 százalékot meghaladó emelkedést prognosztizált, most a válaszadók több mint fele +/-5 százalékos változást jósol.