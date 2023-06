Meglódult a felvásárlások száma tavaly, de kisebb összegűek voltak

Az összeolvadások és vállalatfelvásárlások (M&A) globális piaca 2022-ben új csúcsot döntött a tranzakciók számát tekintve, ugyanakkor a tranzakciók összértéke 30 százalékkal elmaradt 2021-től a Deloitte adatai szerint.

A tranzakciók száma évtizedes rekordot döntött: tavaly az előző évinél 26,7 százalékkal több, 44 765 tranzakció történt. A kiemelkedően magas tranzakciószám ellenére azonban a tranzakciók 4,1 milliárd dolláros összértéke 2022-ben közel 30,8 százalékkal alulmúlta a 2021-es rekordévét.

A globális, illetve a kelet-közép-európai (KKE) régió trendjeivel összhangban 2022-ben Magyarországon is tovább növekedett az M&A tranzakciós aktivitás: 25,5 százalékkal 69-re nőtt a tranzakciók száma, a hazai befektetők részaránya 52 százalék körül alakult. A KKE-i régiót is megelőzve a nem KKE-i EU-28 (az Egyesült Királyságot is beleértve) országok mutatkoztak a legaktívabb befektetői körnek.

Magyarországon a 2022-es iparági sorrend jelentősen átrajzolódott az előző évihez képest. A régiós sorrendhez hasonlóan az élre tört az IT szektor, megelőzve a pénzügyi és az energia szektort. A pénzügyi szektor még 2021-ben a középmezőnyben foglalt helyet, 2022-re már a második helyre ugrott fel. A KKE-i M&A piacon (a tranzakciószám alapú rangsort tekintve) a pénzügyi szektor mérsékelten kap szerepet, azonban Magyarországon ez számít az egyik húzóágazatnak. Nagy növekedést lehetett megfigyelni 2022-ben az ipari, illetve a fogyasztói szektorban - közölték.

