NATO hadgyakorlat miatt késhetnek a napokban a repülők Európában

Június 12. és 23. között késések lehetnek az európai repterekre induló vagy érkező járatok esetén az európai légtérben zajló gyakorlatok miatt. A hadgyakorlat nem csak a Wizz Air járatait érintheti, ha minden légitársaságot, amelyik Európában üzemel.

Az Utazómajom tippeket is ad, például az esti gépek nagyobb valószínűséggel késnek, mivel minél későbbi a járat, annál nagyobb az esély a késések összetorlódására. De várakozás közben már nézhetjük azt is, hogy elindult-e Budapestről a járat, mert ha kifelé késik a gép, akkor visszafelé is fog.

