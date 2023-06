Aláírták az Algyő és Újvidék közötti új kőolajvezeték szándéknyilatkozatát

A mai magyar-szerb kormányülés keretében aláírta a két ország az Algyőt Újvidékkel összekötő új kőolajvezeték építéséről szóló szándéknyilatkozatot – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emellett azt is jelezte, hogy az MVM és a Srbijagas által létrehozott közös regionális földgázkereskedő vállalatnak őszig meg is kell kezdenie a működését.